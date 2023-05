Mergulhador sobrevive a ataque de crocodilo depois de conseguir abrir a boca do animal... e retirar a cabeça

Um australiano mordido na cabeça por um crocodilo enquanto praticava mergulho no mar ao largo de Queensland escapou a um ataque invulgar abrindo as mandíbulas do réptil.

Marcus McGowan, surfista e mergulhador, estava a fazer snorkeling com a mulher e um grupo de amigos perto de uma ilha remota no extremo norte do país, quando se apercebeu que algo tinha "posto as mandíbulas à volta da [sua] cabeça".

Em comunicado, nesta terça-feira, McGowan disse que pensou imediatamente que tinha sido mordido por um tubarão. "Mas quando estendi a mão percebi que era um crocodilo", observou.

"Consegui abrir-lhe as mandíbulas o suficiente para tirar a minha cabeça", descreveu o morador da Gold Coast, que acrescentou que o crocodilo voltou a atacá-lo, mas que conseguiu empurrá-lo.

O barco que tinha levado o grupo de McGowan ao local de mergulho perto das ilhas Charles Hardy, a cerca de 40 quilómetros da costa, ouviu os seus gritos e foi resgatá-los.

McGowan foi levado de urgência para Haggerston, uma ilha turística a cerca de 45 minutos de distância, antes de ser levado de helicóptero para um hospital regional. Sofreu cortes e perfurações na cabeça e nas mãos.

"Estava no sítio errado, à hora errada. Estou apenas grato por ter sido eu e não uma das crianças ou mulheres do grupo", agradeceu.

Segundo McGowan, o ataque foi tão rápido que não conseguiu ver bem o crocodilo, mas supõe que se tratava de um jovem, com cerca de dois a três metros de comprimento.

Os crocodilos de água salgada podem crescer até seis metros de comprimento e pesar até 1.000 quilos, de acordo com as autoridades zoológicas australianas

Conhecidos localmente como "salgados", os répteis são mais comumente encontrados nas regiões quentes do norte do país. Segundo estimativas do governo, há cerca de 100 mil crocodilos de água salgada na Austrália.

Os crocodilos foram avistados em nove ocasiões em Cook Shire, Cape York, desde o início deste ano, segundo as autoridades de Queensland.