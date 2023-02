Jura nunca ter desconfiado de nada no tempo em que estiveram juntos e descreve-o como um homem amável e atento. A amante secreta de Matteo Messina Denaro diz que nunca soube que o namorado era o famoso mafioso procurado pelas autoridades e que acabou por ser detido no passado dia 16 de janeiro após 30 anos de fuga.

Segundo o El País, a amante do “último padrinho” da máfia siciliana vive num apartamento de Vicolo San Vito, em Campobello di Mazara. Foi lá que os investigadores do caso encontraram vários documentos, telefones e pizzini, os pedaços de papel com mensagens em códigos secretos que eram passados de mão em mão entre mensageiros.

"Não tinha ideia da sua verdadeira identidade, apresentou-se com outro nome. Não podia saber que era Matteo Messina Denaro", afirma a mulher. As próprias autoridades desconheciam as suas feições e procuravam-no há três décadas com base em retratos robô.

No entanto, a amante de Denaro não é a única a ter dito à polícia que conviveu com o “último padrinho” da máfia siciliana sem saber de quem se tratava. De acordo com o jornal espanhol, funcionários da empresa de mudanças que levou os móveis do líder da máfia para o seu último refúgio, assim como a concessionária de Palermo onde utilizou os documentos com o nome Andrea Bonafede, e os pacientes da clínica La Maddalena de Palermo onde foi detido enquanto fazia quimioterapia.

Para além destes, várias mulheres confessaram ter-se envolvido com Denaro - uma revelação que não surpreendeu as autoridades - jurando que nunca suspeitaram que este fosse procurado pela polícia.

Depois de 30 anos com paradeiro desconhecido, e procurado pela autoria ou participação em dezenas de homicídios, Matteo Denaro acabou detido na região onde cresceu. Por a cidade ser pequena a polícia acredita que poderá ter havido conluio de alguns habitantes para manter o segredo, até porque o homem era a pessoa mais famosa da terra, depois de se ter juntado à Cosa Nostra e ter feito capas de jornais por crimes pelos quais acabou condenado a prisão perpétua num julgamento feito à revelia no início do século.

Durante as buscas às propriedades usadas pelo mafioso, a polícia encontrou milhares de documentos que podem ajudar a resolver mistérios de décadas na máfia italiana, entre os quais cinco documentos de identificação no nome de outras pessoas com idades compatíves com Denaro, vivos e sem antecedentes. Um deles, Andrea Benefede, existe mesmo, está em Campobello di Mazara e era o dono do esconderijo onde estava o mafioso. Agora está também a ser ouvido pelas autoridades, que já confirmaram que foi Matteo Denaro quem deu o dinheiro para a compra do apartamento - mais precisamente 20 mil euros - e que o italiano deu a sua identidade ao criminoso para a realização das sessões de quimioterapia realizadas nos últimos meses.