Descida das temperaturas e vento forte nos primeiros dias de junho

O arranque do mês de junho será marcado por uma descida das temperaturas, em Portugal continental - em particular das máximas -, e pela intensificação do vento de noroeste, que soprará com força na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este domingo, 1 de junho, e segunda-feira, dia 2, apontam para um tempo maioritariamente nublado, com possibilidade de aguaceiros localizados no interior do Norte e Centro, e um agravamento do estado do mar na costa ocidental.

Nuvens altas e arrefecimento

Para este domingo, o panorama geral é de períodos de céu muito nublado, especialmente por nuvens altas. A nebulosidade deverá diminuir gradualmente, sobretudo no litoral das regiões Norte e Centro, a partir do final da tarde.

Existe a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos nas zonas de serra do interior das regiões Norte e Centro durante a tarde.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) a predominar de norte/noroeste, mas soprará por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir da tarde.

A temperatura terá uma descida generalizada, mais notória nas máximas e nas regiões Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, espere períodos de céu muito nublado, diminuindo a nebulosidade gradualmente ao final da tarde. O vento, fraco a moderado de noroeste, soprará na faixa costeira a partir da tarde, contribuindo para a descida da temperatura máxima.

No Grande Porto, o cenário é semelhante, com períodos de céu muito nublado que diminuirão a partir do meio da tarde. O vento de noroeste, fraco a moderado, soprará por vezes forte na faixa costeira ocidental a partir da tarde, acompanhado de uma descida da temperatura máxima.

Segunda-feira com vento e possível trovoada

A semana arranca com céu pouco nublado, embora com nebulosidade mais persistente no litoral oeste até ao fim da manhã. Durante a tarde, haverá um aumento temporário da nebulosidade no interior Norte e Centro, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

O vento de noroeste continuará a ser uma presença marcante, soprando fraco a moderado, mas com rajadas que podem atingir os 40 km/h na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As temperaturas registarão uma pequena descida adicional, em especial nas máximas da região Sul.

Tendência para o mês de junho

Segundo a previsão alargada do IPMA para o período de 2 a 29 de junho de 2025, prevê-se que a temperatura média semanal apresente valores acima do normal para todo o território em todas as semanas, com anomalias entre +0,25°C a +3°C.

Quanto à precipitação total semanal, prevêem-se valores abaixo do normal praticamente para todo o território nas primeiras três semanas de junho.