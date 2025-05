Aguaceiros, trovoada e possibilidade de granizo colocam Madeira sob aviso laranja

Aguaceiros, trovoada e granizo. O estado do tempo para os próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta madrugada todas as regiões do arquipélago da Madeira sob aviso laranja devido à previsão de precipitação.

A costa norte, a costa sul, o Porto Santo e as zonas montanhosas estão sob aviso laranja até às 09:00, voltando depois dessa hora a vigorar o aviso amarelo até às 21:00, de acordo com um comunicado do IPMA.

Este instituto prevê "aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e podendo ser sob a forma de granizo".

O aviso amarelo para trovoada também foi acionado este sábado no arquipélago até às 08:00.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.