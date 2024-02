Vai chover, vem sol? Pergunte à toutinegra-de-asa-dourada

Os animais com que se pode contar para prever o tempo, segundo a ciência

por Jackie Wattles, CNN

Punxatawney Phil, a personagem central do ritual anual de inverno conhecido como o Dia da Marmota, não é grande coisa no seu trabalho. As suas previsões estão mais vezes erradas do que certas.

Recentemente, a marmota adivinhadora não viu a sua sombra, o que indica uma primavera antecipada. Embora, tecnicamente falando, o inverno termine no equinócio da primavera, que ocorre na noite de 19 de março.

Mas a marmota é apenas um dos numerosos animais que, de acordo com o folclore, possuem uma capacidade extraordinária de prever o tempo, incluindo as vacas - que se dizem deitar antes de chover cedo - e as lagartas do urso lanoso - que supostamente se enfeitam com menos cor antes de um inverno gelado.

A maior parte destas associações não tem qualquer ligação com a ciência moderna - mas há uma pitada ocasional de factos documentados entre os mitos.

A fenologia é o estudo da forma como os acontecimentos sazonais na vida das plantas e dos animais se alteram em função do tempo e do clima - por exemplo, a forma como os peixes ou as aves migratórias reagem à temperatura da água e do ar (para que conste, este campo de estudo pode ser praticado como uma ciência rigorosa e é totalmente distinto da "frenologia" pseudocientífica).

A Rede Nacional de Fenologia dos EUA regista quando os marcadores ecológicos da primavera chegam a todos os Estados Unidos - e a estação já está em flor em certos locais das costas leste e oeste.

Theresa Crimmins, diretora da Rede Nacional de Fenologia dos EUA, disse que, embora Punxatawney Phil não seja um preditor fiável da chegada da primavera, a fenologia oferece apoio científico a outros axiomas aparentemente supersticiosos sobre o mundo natural.

"As pessoas têm vindo a observar as condições ambientais há muitos milénios, basicamente desde que os humanos existem", diz Crimmins. "Por isso, muitos destes adágios funcionam realmente porque, de certa forma, captam as relações entre as condições ambientais e a resposta das plantas."

Mas enquanto o folclore muitas vezes supõe que o comportamento animal pressagia futuros eventos climáticos, na realidade, a flora e a fauna reagem ao tempo e ao clima.

As plantas e as suas previsões

As raízes do Dia da Marmota residem em tradições que foram provavelmente importadas da Alemanha para os Estados Unidos, onde o animal que fazia a previsão do inverno era um texugo e não uma marmota.

No entanto, numerosos provérbios testados e verdadeiros sobre o mundo natural provêm das populações nativas americanas.

"Um exemplo é plantar milho quando as folhas dos carvalhos são do tamanho da orelha de um esquilo", refere um artigo sobre fenologia da Universidade de Wisconsin-Madison. "Sabe-se que plantar milho não tem nada que ver com folhas de carvalho ou esquilos. No entanto, os nativos americanos observaram há séculos que o solo estava suficientemente quente para evitar que as sementes apodrecessem, mas que ainda era suficientemente cedo para colher uma boa colheita se o milho fosse plantado nesta altura."

Crimmins salienta que existem muitos outros indicadores de eventos ecológicos futuros que se encontram nas folhas, nas bagas e nas flores das plantas.

Por exemplo, a bérberis shadblow é uma pequena árvore nativa de partes do leste da América do Norte e acredita-se que o seu nome se deve ao facto de dar flores na mesma altura do ano em que os peixes sável iniciam a sua migração fluvial. Os Lenape e outras populações nativas americanas tomaram conhecimento deste fenómeno há muito tempo e preparavam-se para pescar quando a planta começava a florir.

Animais e condições climatéricas adversas

O Old Farmer's Almanac reuniu algumas dezenas de adágios sobre insetos, animais e a sua capacidade de prever os padrões meteorológicos.

Algumas das afirmações são duvidosas. Os cães que comem erva, por exemplo, são provavelmente um indicador muito menos exato de chuva do que o boletim meteorológico de um meteorologista.

Mas há investigações que sugerem que alguns animais podem possuir um sentido inato que os ajuda a detetar quando uma catástrofe está a caminho.

As toutinegras-de-asa-dourada, por exemplo, evacuaram uma zona do Tennessee mais de 24 horas antes de uma série devastadora de tornados ter atingido a área, de acordo com um estudo de dezembro de 2014 publicado na revista Current Biology.

Os autores do estudo previram que as aves migratórias ouviram o infrassom - som com frequências demasiado baixas para serem ouvidas pelos seres humanos - associado às tempestades e que o consideraram um sinal de aviso.

Os investigadores na Alemanha também analisaram se várias espécies de animais podiam detetar um terramoto que se aproximava. Os cientistas descobriram que, coletivamente, os animais, incluindo vacas, ovelhas e cães, exibiam mais atividade antes de um terramoto, até 20 horas antes, de acordo com um relatório da Sociedade Max Planck da Alemanha, uma associação sem fins lucrativos de institutos de investigação.

Insetos e sapos

A noção de que os grilos podem funcionar como termómetro da natureza também é verdadeira. Os insetos são ectotérmicos, o que significa que a temperatura do seu corpo muda com a do ambiente que os rodeia - e costumam chilrear mais depressa em tempo mais quente.

De acordo com a Lei de Dolbear, uma fórmula que descreve esta associação entre os grilos e o clima, "pode contar o número de chilreios em 15 segundos, adicionar 40 e obter a temperatura em Fahrenheit", refere a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

As rãs também emitem sons únicos quando está prestes a chover.

"Muitos herpetologistas do século XX confirmaram e clarificaram a observação tradicional de que várias espécies de rãs por vezes emitem uma vocalização distinta, uma 'chamada de chuva', pouco tempo antes do tempo chuvoso", diz Gordon Miller, professor emérito de estudos ambientais na Universidade de Seattle, por e-mail.

As chamadas "são talvez desencadeadas por um aumento da humidade antes da precipitação", disse Miller.

Facto vs. folclore

O urso lanoso - uma espécie de lagarta, também chamada de verme lanoso - é famoso por prever a severidade do inverno iminente através das suas faixas coloridas. A coloração mais preta do inseto indica, supostamente, condições mais severas a caminho.

Mas, na realidade, a "coloração da lagarta baseia-se no tempo de alimentação, na idade e na espécie", segundo o Serviço Meteorológico Nacional. "Quanto melhor for a época de crescimento, maior será o seu crescimento. Isto resulta em faixas vermelho-alaranjadas mais estreitas no seu centro. Assim, a largura da faixa é um indicador do crescimento da estação atual ou passada e não um indicador da severidade do próximo inverno."

Alterações climáticas e fenologia

O comportamento anormal dos animais também pode ser uma reação às alterações climáticas, sublinha Crimmins. E muitas vezes não de uma forma positiva.

A crise climática e o desenvolvimento humano estão a causar todo o tipo de problemas ecológicos, observa Crimmins. Os ursos, por exemplo, estão a entrar em hibernação mais tarde e a acordar mais cedo devido ao clima mais quente. Isto pode levar a mais interações entre humanos e ursos à medida que estes procuram comida e existe a preocupação de como os períodos de hibernação mais curtos estão a afetar a gravidez dos ursos.

Miller acrescenta que, embora as rãs possam prever a chegada das chuvas, "com tantas espécies de anfíbios em declínio devido a vários factores ambientais e climáticos, talvez o seu apelo mais claro para nós hoje, como Rachel Carson observou sobre as aves em 1962, seja o seu coro decrescente e o seu silêncio crescente".