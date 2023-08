E agora a meteorologia: vai ficar mais fresquinho de dia e esqueça as noites tropicais

Temperaturas “típicas de verão”, algum vento e noites frescas. Depois de uma semana quente e com vários avisos de calor, aproxima-se uma semana normal para a época do ano.

À CNN Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) garantiu que esta semana vai ser “mais fresca do que a semana passada”. Os termómetros vão variar entre os 30 e os 34 graus celsius no interior e os 24 e os 30 no litoral.

A par das “temperaturas normais para a época do ano”, como lhes chama o meteorologista Jorge Ponte, junta-se o céu pouco nublado ou limpo bem como o vento, que se espera “mais intenso” na faixa costeira ocidental, sobretudo durante a tarde, e nas serras do litoral. A neblina de manhã também pode juntar-se à equação.

As noites também se esperam mais “frescas” do que na semana passada. Jorge Ponte prevê noites “não tropicais” em todo o país, com temperaturas entre os 15 e os 19 graus. Apenas a região algarvia, nomeadamente Faro, escapa a essa previsão e regista noites mais quentes, que podem atingir os 20 ou os 21 graus.