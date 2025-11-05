Mau tempo em Sintra: autarquia promete assumir danos dos carros destruídos pela queda de árvores - TVI

Mau tempo em Sintra: autarquia promete assumir danos dos carros destruídos pela queda de árvores

  • Agência Lusa
  • Há 2h e 5min

Pior situação aconteceu em São Marcos, "com cinco veículos danificados na Avenida Brasília"

O presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, assegurou esta quarta-feira que a autarquia vai assumir os estragos provocados pelo mau tempo ocorrido na última noite no concelho, nomeadamente os referentes a cinco carros afetados na urbanização de São Marcos.

"Hoje assumi junto dos moradores da urbanização de São Marcos que a Câmara Municipal de Sintra vai assumir os estragos provocados pelo mau tempo desta noite. Estive ao lado dos residentes que viram os seus carros afetados e foi explicado como deviam atuar para que o processo fosse resolvido o mais rápido possível”, disse Marco Almeida (eleito pela coligação PSD/IL/PAN) numa nota enviada à Lusa.

Marco Almeida lembrou a promessa deixada na tomada de posse, frisando que “quer mudar”, salientando não querer “uma câmara fechada e de costas para os sintrenses”.

“A Câmara Municipal de Sintra não pode pactuar com o chamado jogo do empurra”, reiterou, deixando uma mensagem de agradecimento “à rápida intervenção dos Bombeiros de Agualva-Cacém, PSP e aos responsáveis da Junta de Freguesia de Cacém São Marcos”.

Fonte da autarquia sintrense adiantou à Lusa que a situação pior do concelho aconteceu em São Marcos, “com cinco veículos danificados na Avenida Brasília” por queda de árvores, além de “algumas inundações e quedas de muros e árvores, mas sem gravidade”.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A precipitação prevista para esta quarta-feira, “por vezes forte e acompanhada de trovoada”, em especial até ao final da manhã, levou o IPMA a emitir aviso laranja (o segundo mais grave) para chuva e amarelo para trovoada. os avisos terminam às 09:00 e, em alguns distritos, às 12:00.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 150 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 de hoje, relacionadas com a chuva e vento fortes.

Das 150 ocorrências, 91 foram inundações, 42 corresponderam a quedas de árvore e as restantes quedas de estruturas e pequenos deslizamentos de terras, sobretudo na sub-região de Lisboa.

Segundo a proteção civil, “na sub-região de Lisboa foram registadas 65 ocorrências, em Setúbal 18 e no Oeste 12 e as restantes espalhadas por outras regiões do continente".

 

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Homem mata vizinho em Alcobaça e entrega-se à GNR

Há 2h e 24min
1

Três menores dados como desaparecidos na Alemanha encontrados em Pombal

Hoje às 08:57
2
00:53

Imagens mostram agressões violentas entre alunas de escola em Amarante

Há 1h e 10min
3
03:45

Chupetas para adultos: a nova moda para lidar com o stress

Ontem às 22:16
4
02:11

As imagens da trovoada durante a madrugada em Lisboa

Hoje às 07:30
5
05:10

A saúde oral está ligada à diabetes e às doenças cardiovasculares: mas mais de metade dos portugueses não costuma ir ao dentista

Hoje às 09:13
6
02:14

Muçulmano e o mais jovem em mais de um século: Nova Iorque tem um novo presidente

Há 1h e 9min
7
05:56

Há cada vez mais burlas na compra e venda de artigos online. Estes são os esquemas mais comuns

Ontem às 22:03
8

Noite de trovoada deixa 25 mil casas sem eletricidade

Há 2h e 41min
9

Acordou com a trovoada? Zona de Lisboa atingida por milhares de raios durante a madrugada

Hoje às 05:59
10

IUC muda de regras em 2026: paguei agora, vou ter de voltar a pagar em fevereiro?

Hoje às 11:20
11
01:54

Três crianças encontradas numa casa abandonada para onde os pais teriam ido consumir droga

Ontem às 22:07
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

00:53

Agressões violentas entre alunas em Amarante preocupam pais: caso está sob investigação

Há 1h e 10min

Mau tempo em Sintra: autarquia promete assumir danos dos carros destruídos pela queda de árvores

Há 2h e 5min
01:53

Entre baratas e percevejos: imigrantes pagavam mais de 200 euros por uma cama

Há 1h e 16min
01:26

Trovões e relâmpagos: eis as melhores imagens de uma noite de tempestade

Há 1h e 14min
03:12

Novo caso: mais um socorro com atraso por inoperacionalidade do helicóptero de Loulé

Há 1h e 11min

Três menores dados como desaparecidos na Alemanha encontrados em Pombal

Hoje às 08:57

Atropelou "deliberadamente" peões e ciclistas: dez feridos na ilha de Oléron, quatro em estado crítico

Há 3h e 24min

IUC muda de regras em 2026: paguei agora, vou ter de voltar a pagar em fevereiro?

Hoje às 11:20
01:24

Aconteceu outra vez: grávida deu à luz na autoestrada a caminho do Hospital de Portimão

Há 1h e 11min