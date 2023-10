Estado do tempo vai agravar-se já esta sexta-feira. Proteção Civil eleva aviso para laranja no Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo

O estado do tempo vai agravar-se já no final do dia desta sexta-feira, e o mau tempo vai manter-se no fim de semana. A Proteção Civil elevou, assim, para laranja o aviso em 16 sub-regiões do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, pedindo à população a “adequação dos comportamentos”.

O comandante nacional André Fernandes, em conferência de imprensa, explica a subida do nível mencionando a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera de “precipitação persistente e forte em especial no norte e centro do país”, de “vento moderado a forte” e ainda a possibilidade de trovoada. É ainda esperada agitação marítima na costa ocidental, sobretudo no domingo.

André Fernandes alerta para o risco de queda de objetos, como árvores, e para a possibilidade de inundações e cheias, essencialmente nas bacias hidrográficas do Lima, Cávado, Douro, Vouga e Mondego.

A Proteção Civil pede à população que tome as “medidas de autoproteção” necessárias, como, reforça, evitar locais próximos do mar.