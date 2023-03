A primavera tem data de início a 21 de março, mas até lá parece que a chuva vai dar poucas tréguas. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas até vão subir no próximo fim de semana, ainda que de forma ligeira, mas "não vamos ter céu limpo" a lembrar a "primavera e a praia".

Em declarações à CNN Portugal, Patrícia Marques, meteorologista de serviço do IPMA, revela que "a temperatura máxima vai subir ligeiramente, principalmente na região Sul", o que vai fazer com que durante o fim de semana as temperaturas "rondem os 20 graus, principalmente na região do Alentejo e no Algarve".

"Mas a chuva vai manter-se pelo menos até sábado em todo o país, sendo mais persistente no interior litoral. No sábado e no domingo ainda temos precipitação, mas sempre mais nas regiões Norte e Centro", explica.

Quanto ao aumento da temperatura, a responsável é a massa de ar quente, "com valores mais elevados de vapor de água vinda do Atlântico, com valores de temperatura superiores" e que vem com os cerca de 20 graus previstos para o fim de semana para a região Sul.

"Mas não vamos ter céu limpo, não vai ser um fim de semana de céu limpo, daqueles fins de semana já a lembrar a primavera e a praia. Vamos ter chuva, céu muito nublado, e o que temos é temperaturas de facto mais elevadas, quer as máximas quer as mínimas, mas com chuva e céu nublado. O sol ainda não vai chegar".

E não vai chegar pelo menos até dia 13, altura em que a chuva vai permanecer "sempre mais nas regiões do Norte e do Centro", dando uma pequena trégua no início da semana. Isto porque, segundo a meteorologista, "possivelmente a partir do dia 16 ou 17 poderá haver novo regresso da chuva".

Assim sendo, perante as previsões do IPMA, estão previstos para Lisboa 20ºC para domingo (esta quarta-feira a máxima é de 16.º), Porto terá 15.ºC domingo (esta quarta-feira a máxima é de 15 graus), Guarda com 14.ºC para domingo (esta quarta-feira a máxima é de 14 graus), Évora com 23.ºC previstos para domingo (esta quarta-feira a máxima é de 19 graus) e Faro com 19.ºC para domingo (esta quarta-feira a máxima é de 23.ºC).