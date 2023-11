Mau tempo: carro atingido por contentor no Terminal de Leixões

O mau tempo provocou a queda de dois contentores vazios no Terminal Ferroviário de Mercadorias de Leixões, tendo um dos contentores embatido num carro que circulava na Avenida Comércio de Leixões, em Matosinhos, mas não houve feridos.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) adiantou que o acidente não provocou feridos e que a via pública já tem o trânsito regularizado.

Em comunicado de imprensa, a APDL explica que a queda de dois contentores vazios para a via pública e do embate de um deles contra um veículo ligeiro ocorreu “esta manhã”, na sequência de “condições climatéricas adversas que se fizeram sentir particularmente ao início da manhã”.

“A APDL acionou de imediato o Plano de Segurança Interna do Terminal Ferroviário de Leixões, remetendo para as suas conclusões eventuais diligências futuras”.

Os contentores foram entretanto retirados da via pública.

A APDL indica que está a acompanhar de caso, especificamente no apoio “necessário ao condutor e passageiro do veículo atingido no incidente”.

Portugal continental está a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental hoje e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09:00 de hoje e as 15:00 de sexta-feira, devido à previsão de “ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros”.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).

Hoje está também previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 quilómetros por hora (km/h), e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para hoje nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.