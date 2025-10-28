Furacão Melissa ameaça a Jamaica com ventos devastadores de 280 km/h - TVI

Furacão Melissa ameaça a Jamaica com ventos devastadores de 280 km/h

  • Agência Lusa
  • MSM
  • Há 2h e 35min

O "ciclone atingirá o continente com uma força devastadora", avisa o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC)

O furacão Melissa está localizado a aproximadamente 215 quilómetros a sudeste de Kingston, capital da Jamaica, com ventos superiores a 280 quilómetros por hora, segundo o último relatório do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Na sua trajetória prevista, o centro do Melissa irá impactar diretamente a Jamaica esta terça-feira, com ventos catastróficos, inundações e marés de tempestade, segundo o NHC.

O furacão vai deslocar-se pelo sudoeste de Cuba na manhã de quarta-feira e continuará em direção ao sul e centro das Bahamas.

Os ventos máximos sustentados do Melissa estão atualmente a atingir os 280 quilómetros por hora (km/h) com rajadas ainda mais fortes, continuando a ser um grande furacão de categoria 5 na escala Saffir-Simpson.

Embora sejam esperadas flutuações de intensidade, o NHC insiste que o "ciclone atingirá o continente com uma força devastadora, capaz de causar danos estruturais completos em áreas expostas e elevadas".

O Aeroporto Internacional Norman Manley, em Kingston, registou ventos de 65 km/h e rajadas de 83 km/h, esta terça-feira.

Segundo o NHC, além do vento, as chuvas causadas pelo furacão serão torrenciais, o que poderá causar inundações repentinas "potencialmente catastróficas" e deslizamentos de terra em grande escala.

Além disso, o NHC indicou que há um alerta vigente de furacão para o sudeste e o centro das Bahamas, assim como para as ilhas Turcas e Caicos.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Um militar morto e três feridos em colisão com incêndio entre lanchas da GNR e de traficantes

Hoje às 01:06
1

Setúbal, Évora, Beja e Faro com aviso laranja devido à chuva

Hoje às 07:57
2
03:21

Um militar morto e três feridos em acidente entre lanchas da GNR e de traficantes

Há 3h e 40min
3

Militares tentam localizar traficantes que escaparam durante operação no rio Guadiana que matou um GNR e feriu três

Há 3h e 7min
4
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46
5

Eurodreams: esta é a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:23
6

Quem tem menos de 1,65 metros já pode ser polícia em Portugal

Ontem às 15:28
7

Está aí o "outono verdadeiro" e traz "chuva extrema": "há que fazer limpeza dos escoamentos nas nossas casas, ver caleiras, sarjetas, retirar objetos"

Há 2h e 9min
8

Furacão Melissa ameaça a Jamaica com ventos devastadores de 280 km/h

Há 2h e 35min
9
02:28

OE2026 tem aprovação garantida no Parlamento: "O Orçamento não agravará nenhum imposto", diz Montenegro

Ontem às 19:51
10

PSP interceta na Ponte 25 de Abril grupo suspeito de vários assaltos a ourivesarias

Há 2h e 47min
11
01:33

As imagens do violento confronto com 40 pessoas no Algarve

6 out, 22:22
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Militares tentam localizar traficantes que escaparam durante operação no rio Guadiana que matou um GNR e feriu três

Há 3h e 7min

Aviso laranja em quatro distritos: chuva forte e trovoadas

Hoje às 07:57

Mulher assassinada à facada em Sintra

Há 38 min

Homem de 25 anos morre em queda durante trabalhos num poço em Sátão

Há 52 min

Militares da GNR feridos com gravidade em acidente na Nazaré 

Há 2h e 16min

Está aí o "outono verdadeiro" e traz "chuva extrema": "há que fazer limpeza dos escoamentos nas nossas casas, ver caleiras, sarjetas, retirar objetos"

Há 2h e 9min

Prisão preventiva para suspeitos de roubo violento com arma de fogo em Mafra

Há 59 min

Detido último elemento de rede criminosa desmantelada na operação da GNR

Há 43 min
05:04

Calosidades e unhas encravadas: como evitar as lesões causadas pelo calçado de inverno

Ontem às 09:50