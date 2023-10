Capitania do Funchal emite avisos de agitação marítima e vento fortes

Mau tempo: todos os distritos em aviso laranja, queda de árvores e inundações no Norte

A capitania do Porto do Funchal emitiu esta quinta-feira avisos de agitação marítima e ventos fortes para a orla marítima da Madeira, recomendado aos proprietários e armadores de embarcações que adotem as devidas precauções.

Os avisos, em vigor até às 06:00 de sexta-feira, têm por base a informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre o estado do tempo para a orla marítima da região, indica a capitania do Funchal.

O vento vai soprar no quadrante oeste “fresco a muito fresco, por vezes forte, rodando para noroeste a partir do meio da tarde e diminuindo gradualmente para moderado a fresco, por vezes muito fresco”.

Em relação ao estado do mar, as ondas podem chegar aos 4,5 metros na costa norte e aos 2,5 metros no sul da ilha.

A capitania do Porto do Funchal recomenda assim aos proprietários e armadores das embarcações “que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas”.