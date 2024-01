Mau tempo: quase 300 ocorrências registadas entre as 14:00 e as 07:00

A Proteção Civil registou, entre as 14:00 de terça-feira e as 07:00 desta quarta-feira, 293 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria na Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto, sem causar vítimas ou danos.

“Registámos entre as 14:00 [de terça-feira], hora em que se iniciou o estado de alerta especial da proteção civil, e as 07:00 de hoje 293 ocorrências no âmbito da meteorologia extrema, sendo que as regiões mais afetadas são a Península de Setúbal e a Área Metropolitana do Porto e a tipologia de ocorrência mais frequente é a queda de árvores, inundações e queda de estruturas”, disse à Lusa o comandante Miguel Oliveira.

De acordo com o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), na Península de Setúbal foram registadas 61 ocorrências e na Área Metropolitana do Porto 46.

“Não há vítimas nem danos graves a registar, nem temos conhecimento de estradas cortadas”, disse.

Contactado cerca das 07:00 pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que “a noite foi calma, tendo sido registadas ocorrências sem gravidade”.

Na terça-feira, a proteção civil registou entre as 14:00 e as 23:00 mais de 200 ocorrências, a maioria quedas de árvore ou estruturas, sendo que 75 ocorreram na região Norte e 53 na Península de Setúbal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou a maioria das ocorrências, com 53 a ocorrerem na Península de Setúbal.

Os 18 distritos do continente estão sob aviso amarelo até às 18:00 desta quarta-feira devido à previsão de chuva por vezes forte e de vento, que são consequência da depressão ‘Irene’, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).