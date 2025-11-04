Portugal em alerta: risco de inundações e cheias devido a chuva intensa - TVI

Portugal em alerta: risco de inundações e cheias devido a chuva intensa

  • Agência Lusa
  • MSM
  • Há 28 min

ANEPC recomenda a adoção das principais medidas preventivas para estas situações

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta terça-feira para o risco de inundações, cheias e acidentes rodoviários devido às previsões de chuva e vento fortes, trovoada e agitação marítima a partir desta tarde.

Num aviso à população, a ANEPC informou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, a partir da tarde de hoje, precipitação, por vezes forte, na generalidade do território, vento com rajadas até 80km/h no litoral e até 100km/h nas terras altas do Norte e Centro, e agitação marítima forte na costa ocidental até quinta-feira.

Nesse período, alertou, é expectável a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro, e de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

É ainda expectável que o piso rodoviário fique escorregadio, devido à formação de lençóis de água, e que ocorra o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos por efeito de episódios de vento forte.

A ANEPC recomendou por isso a adoção das principais medidas preventivas para estas situações, como não atravessar zonas inundadas e retirar das zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos e veículos.

