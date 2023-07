Primeiro: 🥵🥵🥵 Depois: 🌧️🌧️🌧️ Pelo meio: veeeento (meteorologia, as previsões para esta semana de verão)

Prevê-se que o dia mais quente da semana seja o desta quarta-feira, com temperaturas máximas entre os 34 e 38 graus celsius no interior. Já na sexta-feira conta-se com “o regresso da chuva no norte e centro do país”, avança à CNN Portugal a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda que a semana tenha começado “com chuva, em especial na região norte e centro”, esta terça-feira o “céu vai tornar-se pouco nublado ou limpo em todo o país e a temperatura vai subir”. No entanto, “o vento vai soprar com maior intensidade a partir desta terça, em especial na faixa costeira e nas terras altas”, afirma a meteorologista.

A previsão para esta quarta-feira é semelhante à do dia anterior, com uma diferença - prevê-se que seja o dia “mais quente da semana”, com as temperaturas mais altas no interior, “onde as temperaturas podem atingir os 34-38 graus celsius”. No Algarve “vão manter-se temperaturas entre os 27 e 31 graus”.

Na quinta-feira “a temperatura vai descer em Portugal Continental": haverá “o regresso das nuvens, principalmente nas regiões norte e centro”. Além das nuvens, antevê-se que ao longo de sexta-feira ocorra precipitação “no norte, no centro e em especial no litoral”.

Quando questionada acerca do risco dos incêndios em Portugal ao longo desta semana, a especialista declara que o risco “está muito elevado a máximo”. O risco é afetado por vários fatores como “vento, humidade e secura de terreno”.