Vai brincar ao Carnaval? É assim que vai estar o tempo

No período de Carnaval, entre sábado e terça-feira, prevê-se céu nublado e chuva fraca em Portugal continental, com pequenas oscilações da temperatura, a mínima entre 5 a 10°C e a máxima pode atingir 18°C em Faro, informou o IPMA.

Segundo a previsão meteorológica para o período de Carnaval em Portugal continental, “o anticiclone deverá estabilizar a sua posição na região dos Açores, estendendo-se em crista para a Península Ibérica e forçando o deslocamento para norte da passagem de ondulações de superfícies frontais”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas regiões Norte e Centro prevê-se que o céu se apresente geralmente pouco nublado no sábado, aumentando a nebulosidade nos dias seguintes, com períodos de chuva, em geral fraca, sendo mais frequentes no Minho e Douro Litoral entre a tarde de domingo e a manhã de terça-feira.

Nestas duas regiões de Portugal continental, na madrugada de domingo, com a descida da temperatura mínima, deverá haver condições para a formação de gelo ou geada no interior, segundo o IPMA.

Na região Sul, “o céu vai apresentar-se geralmente pouco nublado, mas temporariamente com muita nebulosidade, em especial durante a manhã, com possibilidade de precipitação fraca no Alto Alentejo, mais provável durante a manhã de segunda-feira”.

Segundo as previsões meteorológicas, na segunda e terça-feira deverá haver condições para a formação de neblina ou nevoeiro matinal

Neste período de Carnaval, entre sábado e terça-feira, o vento em Portugal continental predominará do quadrante oeste, soprando fraco a moderado, sendo por vezes forte nas terras altas.

“A temperatura irá sofrer pequenas oscilações, em particular a temperatura máxima, que deverá apresentar valores entre 14 e 16°C no litoral oeste e região Sul, podendo atingir 18°C em Faro, e valores entre 7 e 12°C no interior Norte e Centro”, informou o IPMA, referindo que a temperatura mínima vai variar entre 5 a 10°C, sendo as madrugadas mais frias, com valores entre 0 e 5°C, no interior Norte e Centro no sábado e domingo.

Relativamente à Região Autónoma da Madeira, o IPMA adiantou que, durante este período de Carnaval, o arquipélago estará sob a influência de um anticiclone que deverá estabilizar a sua posição na região dos Açores, estendendo-se em crista para a Península Ibérica e forçando o deslocamento para norte da passagem de ondulações de superfícies frontais.

“Assim, prevê-se que o céu esteja geralmente pouco nublado e o vento seja moderado de nordeste no sábado, rodando para leste no domingo e tornando-se fraco na terça-feira”, segundo a previsão meteorológica para o arquipélago da Madeira.

Em relação à temperatura, não se prevê variações significativas no arquipélago da Madeira, com o valor da mínima de 13°C no Funchal, sendo de 2°C e 4°C nas terras altas, e a temperatura máxima irá atingir 20°C no Funchal, sendo de 10 e 15°C nas terras altas.

O Carnaval celebra-se na terça-feira, dia 17 de fevereiro, mas os festejos nas ruas começam no fim de semana anterior à data oficial no calendário.