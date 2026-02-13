Vai brincar ao Carnaval? É assim que vai estar o tempo - TVI

Vai brincar ao Carnaval? É assim que vai estar o tempo

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 9 min
Carnaval da Madeira (Homem de Gouveia/Lusa)

Temperaturas devem oscilar entre os 14 e os 16ºC no litoral oeste e Sul do país (Faro pode chegar aos 18ºC). Já no Norte e Centro os valores variam entre os 7 e os 12ºC

No período de Carnaval, entre sábado e terça-feira, prevê-se céu nublado e chuva fraca em Portugal continental, com pequenas oscilações da temperatura, a mínima entre 5 a 10°C e a máxima pode atingir 18°C em Faro, informou o IPMA.

Segundo a previsão meteorológica para o período de Carnaval em Portugal continental, “o anticiclone deverá estabilizar a sua posição na região dos Açores, estendendo-se em crista para a Península Ibérica e forçando o deslocamento para norte da passagem de ondulações de superfícies frontais”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas regiões Norte e Centro prevê-se que o céu se apresente geralmente pouco nublado no sábado, aumentando a nebulosidade nos dias seguintes, com períodos de chuva, em geral fraca, sendo mais frequentes no Minho e Douro Litoral entre a tarde de domingo e a manhã de terça-feira.

Nestas duas regiões de Portugal continental, na madrugada de domingo, com a descida da temperatura mínima, deverá haver condições para a formação de gelo ou geada no interior, segundo o IPMA.

Na região Sul, “o céu vai apresentar-se geralmente pouco nublado, mas temporariamente com muita nebulosidade, em especial durante a manhã, com possibilidade de precipitação fraca no Alto Alentejo, mais provável durante a manhã de segunda-feira”.

Segundo as previsões meteorológicas, na segunda e terça-feira deverá haver condições para a formação de neblina ou nevoeiro matinal

Neste período de Carnaval, entre sábado e terça-feira, o vento em Portugal continental predominará do quadrante oeste, soprando fraco a moderado, sendo por vezes forte nas terras altas.

“A temperatura irá sofrer pequenas oscilações, em particular a temperatura máxima, que deverá apresentar valores entre 14 e 16°C no litoral oeste e região Sul, podendo atingir 18°C em Faro, e valores entre 7 e 12°C no interior Norte e Centro”, informou o IPMA, referindo que a temperatura mínima vai variar entre 5 a 10°C, sendo as madrugadas mais frias, com valores entre 0 e 5°C, no interior Norte e Centro no sábado e domingo.

Relativamente à Região Autónoma da Madeira, o IPMA adiantou que, durante este período de Carnaval, o arquipélago estará sob a influência de um anticiclone que deverá estabilizar a sua posição na região dos Açores, estendendo-se em crista para a Península Ibérica e forçando o deslocamento para norte da passagem de ondulações de superfícies frontais.

“Assim, prevê-se que o céu esteja geralmente pouco nublado e o vento seja moderado de nordeste no sábado, rodando para leste no domingo e tornando-se fraco na terça-feira”, segundo a previsão meteorológica para o arquipélago da Madeira.

Em relação à temperatura, não se prevê variações significativas no arquipélago da Madeira, com o valor da mínima de 13°C no Funchal, sendo de 2°C e 4°C nas terras altas, e a temperatura máxima irá atingir 20°C no Funchal, sendo de 10 e 15°C nas terras altas.

O Carnaval celebra-se na terça-feira, dia 17 de fevereiro, mas os festejos nas ruas começam no fim de semana anterior à data oficial no calendário.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19
1

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 52 min
2

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

11 fev, 20:52
3

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

11 fev, 20:56
4

Para que serve um dique e porque é que se rompe?

Ontem às 18:45
5

Combinou encontrar-se com a vítima já com a intenção de lhe "tirar a vida". Mulher condenada a 21 anos prisão depois de matar ex-patroa

Há 2h e 54min
6

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Hoje às 10:23
7

Prisão preventiva para jovem suspeito de abusar sexualmente da irmã menor durante cinco anos

Há 2h e 56min
8
00:16

Autarca de Coimbra fez um convite ao primeiro-ministro que envolve morangos

Hoje às 16:07
9

Português procurado internacionalmente por tentativa de homicídio no Luxemburgo apanhado pela PSP

Hoje às 15:25
10
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Hoje às 15:42
11
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Hoje às 12:39
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Hoje às 15:26
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Hoje às 12:39

Esta notícia interessa também a quem está a usar geradores: o preço dos combustíveis vai mudar

Hoje às 10:23
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Hoje às 15:42
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Hoje às 08:44
03:11

Acordaram e "até peixes e tudo" tinham a nadar à porta de casa - porque a rua transformou-se "em lago"

Hoje às 14:42

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41
02:01

Veja aqui: há "crateras profundas" no Passeio Marítimo de Algés (que foi encerrado por tempo indeterminado)

Hoje às 10:03
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura

Ontem às 22:30

Atenção: é oficial, o pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Hoje às 14:16

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Hoje às 06:50

Menor foi abusada pelo irmão e contou aos pais, que a ignoraram

Hoje às 09:16