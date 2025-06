Calor extremo em Portugal: mais de 40 °C no interior e noites tropicais até dia 21

Portugal prepara-se para enfrentar uma nova vaga de calor, que poderá prolongar-se “praticamente até ao final da última semana” de junho. “A partir de domingo as temperaturas irão subir gradualmente até ao dia 17”, explica o climatologista Mário Marques à TVI.

"Desta vez parece que o calor veio para ficar”, aponta, acrescentando que o pico deverá ser atingido na próxima terça-feira, com “temperaturas acima dos 40 graus em muitos locais do interior sul e centro" - Castelo Branco, Beja, Portalegre, Santarém. Mesmo no litoral, os termómetros poderão atingir os 35 °C.

Este cenário deverá manter-se, pelo menos, até dia 21 de junho, altura em que "poderemos ter um ligeiro arrefecimento", mas o climatologista coloca a hipótese de isso não acontecer.

Segundo Mário Marques, esta situação deve-se a "uma intensificação do anticiclone dos Açores, que se estende em crista" até latitudes mais a norte, e que "vai permitir que todo o ar quente vindo do norte de África se possa instalar na Península Ibérica durante bons dias".

Além do calor diurno, as noites também prometem ser muito quentes. "Existirão dias em que as temperaturas mínimas não baixarão dos 26/27 °C, nomeadamente no interior sul e centro”, explica o climatologista, apontando ainda que “no litoral, as temperaturas poderão ser mesmo tropicais, não baixando dos 22/23 °C".

"Existirão condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, especialmente entre os dias 17 e 20", revela o climatologista - isto porque poderá formar-se uma depressão térmica sobre a Península Ibérica.

Arquipélagos: calor sentido na Madeira

Os Açores não vão sentir esta onda de calor. O tempo deverá manter-se “ameno”, com alguma nebulosidade e possibilidade de ocorrência de aguaceiros no grupo ocidental.

Na Madeira os efeitos do calor vão fazer sentir-se a partir de dia 17, com “temperaturas a rondar os 30 °C”, mas sensação térmica até 34 °C, devido à elevada humidade.

Fim de semana: no domingo tudo muda

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu pouco nublado e uma pequena descida da temperatura para sábado, dia 14 de junho. A partir da tarde, o vento poderá soprar forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

Domingo está prevista a “possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal nas regiões Norte e Centro”, mas o céu estará pouco nublado ou limpo durante a maior parte do dia. A temperatura máxima sobe, especialmente no Norte e Centro.