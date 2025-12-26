Passagem de ano vai ser muito fria, mas sem chuva - TVI

Passagem de ano vai ser muito fria, mas sem chuva

  • TVI
  • Há 42 min

Apesar do ar gelado, o tempo deverá manter-se seco e com céu limpo

A passagem de ano em Portugal deverá ser fria, mas seca, segundo a previsão do climatologista Mário Marques. A influência de um anticiclone localizado nas ilhas Britânicas irá puxar ar muito frio sobre grande parte da Europa, com reflexos também em território nacional.

"Tudo indica que a passagem de ano será seca e fria", explica o especialista, admitindo apenas uma pequena probabilidade de precipitação no norte - a acontecer, poderá traduzir-se em queda de neve nas terras altas. Ainda assim, o cenário mais provável aponta para tempo seco e temperaturas abaixo da média nos primeiros dias de janeiro.

Uma depressão a noroeste da Península Ibérica está a provocar a entrada de uma bolsa de ar frio, inicialmente mais sentida no norte do país. Esse frio deverá depois deslocar-se para sul, afetando Lisboa, Alentejo e Algarve, assim como o arquipélago da Madeira.

Chuva no fim de semana

Para sábado, dia 27 de dezembro, e manhã de domingo, são esperados aguaceiros nos distritos a sul de Lisboa. A norte, o tempo deverá apresentar boas abertas, apesar de alguma nebulosidade. Está prevista uma ligeira subida das temperaturas mínimas, enquanto as máximas deverão manter-se dentro da média para a época.

A partir de terça-feira, dia 30, prevê-se céu limpo e a ocorrência de inversão térmica noturna, fenómeno que provoca um acentuado arrefecimento durante a noite e leva à formação de geadas.

 

