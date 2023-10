Mau tempo: escola na Póvoa de Varzim encerrada devido a "infiltrações de água"

A escola Cego do Maio, na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, foi encerrada devido a danos causados pelo mau tempo, confirmou o vice-presidente da câmara, nesta quinta-feira.

Luís Diamantino, também responsável pelo pelouro da Educação da autarquia, explicou que a decisão de interromper toda a atividade letiva no estabelecimento se deveu a “infiltrações de água em alguns espaços da escola que afetaram a instalação elétrica”.

O autarca garantiu que técnicos da Câmara da Póvoa de Varzim estão no local a "apoiar as ações de limpeza e de manutenção da instalação elétrica", sendo certo que, no dia de hoje, não haverá atividade letiva.

Neste momento, ainda não há certezas que os problemas fiquem resolvidos a tempo de a escola reabrir na sexta-feira.

A escola Cego de Maio, localizada na parte nascente da cidade da Póvoa de Varzim, tem cerca de 600 alunos, distribuídos entre o 5.º e o 9.º ano de escolaridade.

Na cidade vizinha da Vila do Conde não há registo de escolas que tenham interrompido a atividade letiva devido ao mau tempo.

Segundo fonte da autarquia, o único incidente foi a deslocação, devido a acumulação de água, de três placas do teto falso no hall de entrada da escola dos Correios, no centro da cidade, que foi prontamente resolvida sem criar problemas de segurança a alunos e professores.

Ainda no distrito do Porto, na cidade de Matosinhos, a precipitação intensa afetou algumas áreas no piso superior do Mar Shopping, tendo caído "uma sanca de iluminação decorativa", refere o centro comercial.

Em comunicado, o Mar Shopping indica ter sido realizada uma inspeção geral ao edifício que não identificou danos estruturais na sua cobertura, estando o centro comercial a funcionar normalmente.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 07:30 de hoje 99 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria na Área Metropolitana do Porto, que não causaram vítimas nem danos avultados.