Primeiro: alguma 🌧️ (mas sem afetar a JMJ). Depois: ☀️🥵 (e aí afeta a JMJ). Meteorologia, as previsões da semana

O próximo domingo vai ser o dia mais quente da semana e vai ser emitido um aviso de calor, diz à CNN Portugal a meteorologista do IPMA Patrícia Marques. Até lá, espera-se uma semana “sem alterações significativas do estado do tempo”, com precipitação e vento pelo meio.

A manhã de terça-feira vem com precipitação no norte e centro do país, cenário que se repete durante todo o dia de quarta-feira, sobretudo no Minho e Douro litoral. A chuva não chega ao sul, onde as temperaturas podem ir até aos 30 graus celsius e onde se conta com céu pouco nublado ou limpo.

Já sem precipitação, a previsão para quinta-feira é de vento forte, em especial na faixa costeira. A meteorologista alerta para rajadas de vento forte no litoral oeste e fala numa descida da temperatura máxima e mínima.

Na sexta-feira, o vento diminui e a temperatura sobem para antecipar o fim de semana. Sábado e domingo vão ser dias com temperaturas mais elevadas, conta Patrícia Marques, sendo domingo “o dia mais quente”.

Na semana da Jornada Mundial da Juventude, tanto Lisboa como Fátima seguem o padrão geral do país traçado pela meteorologista. O céu vai estar nublado todas as manhãs na capital, onde “não se espera que chegue aos 30 graus celsius até sexta-feira”. Em Fátima, como se lê no site do IPMA, as temperaturas devem variar entre os 17 e os 35 graus.

A partir de domingo, que está previsto ser o dia mais quente da semana, é emitido um aviso de calor. Lisboa e Fátima registam temperaturas de 35 graus.

As noites vão ser “frescas”, com temperaturas que não ultrapassam os 14 graus celsius, mas a partir de domingo também registam uma subida de temperatura.