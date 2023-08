Temperatura durante esta semana: ⬇️. Aviso para o fim de semana: 🌧️ (meteorologia, as previsões)

Depois de uma semana em que os termómetros subiram e as temperaturas excederam os 40 graus celsius de norte a sul do país, vem aí uma semana mais fresca, com temperaturas “abaixo da semana passada”, avança Pedro Sousa, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Céu nublado ou limpo, vento e nebulosidade matinal, principalmente no litoral e nas terras altas, é o que se pode esperar até sexta-feira. As temperaturas devem rondar os 25 e os 30 graus celsius no país, com apenas três exceções, diz Pedro Sousa: a faixa costeira não deve ultrapassar os 20/25 graus, enquanto para a região sul e o interior são esperados mais de 30.

E depois o tempo agrava-se. “Há mudanças a partir de sexta-feira”, diz o meteorologista do IPMA. Na sexta-feira, a nebulosidade aumenta no norte e centro e há previsão de aguaceiros, “que se devem estender ao restante território no fim de semana”. Com a chuva, vem ainda uma descida das temperaturas máximas.

As noites, no entanto, mantêm-se “tropicais”, mas apenas no sul e interior do país, podendo atingir temperaturas acima dos 20 graus. No resto do território, esperam-se noites “mais frescas”, com vento e com temperaturas abaixo dos 15/20 graus. As noites ficam mais frias também no fim de semana, à semelhança do que vai acontecer com o período diurno.