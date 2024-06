Verão chega esta quinta-feira com aguaceiros e temperaturas abaixo da média para a época. Sexta o tempo vai mudar

O verão começa esta quinta-feira com céu muito nublado, ainda com alguns aguaceiros dispersos e temperaturas abaixo da média para a época, entre os 17 e os 26 graus, mas na sexta-feira o tempo vai mudar, segundo o meteorologista Alessandro Marraccini.

“Hoje dia 20 será o ultimo dia com alguma perturbação no campo da precipitação. Estão previstos aguaceiros em geral dispersos e fracos na região sul, sendo muito improváveis no Algarve”, referiu o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Alessandro Marraccini, está também previsto vento do quadrante norte fraco a moderado, sendo por vezes forte nas terras altas e temperaturas abaixo da média para a época do ano.

“A partir de amanhã, dia 21 de junho, vamos ter ausência de precipitação, céu pouco nublado ou limpo na maioria do país e as temperaturas vão começar a subir gradualmente, principalmente as máximas, até domingo. Depois ficarão estáveis e com valores mais típicos para o verão”, disse.

Para esta quinta-feira estão previstas temperaturas máximas a variar entre os 17 graus Celsius na Guarda e os 26 em Faro, registando depois uma pequena subida na sexta-feira com 30 graus em Beja, 29 em Évora e 28 em Castelo Branco.

No sábado são esperadas temperaturas máximas de 34 graus em Beja e 32 em Castelo Branco e Évora.

“Até hoje [as temperaturas] têm estado abaixo da média. Por exemplo hoje Lisboa devia ter uma máxima de cerca dos 30 graus e a temperatura prevista é de 22/23 graus, portanto bastante abaixo. Amanhã [sexta-feira] a máxima ficará próxima dos 24/25 e no sábado vai aproximar-se dos 30 graus, uma temperatura para esta época do ano”, disse.

O solstício de verão começa às 20:51 de hoje (hora de Lisboa), terminando em 22 de setembro, com a entrada do outono.