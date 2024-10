Mau tempo: temporal no Grande Porto obriga ao corte da avenida AEP

Várias linhas ferroviárias do norte condicionadas por causa da chuva e do vento forte

A circulação rodoviária da Avenida AEP que liga os concelhos de Matosinhos e Porto está cortada, junto aos acessos ao Norte Shopping, devido à queda de uma árvore, provocada pelo temporal, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Este é apenas um dos exemplos da situação “caótica” que se está a viver na zona do Grande Porto, sobretudo no que respeita a quedas de árvores, que de acordo com as fontes contactadas pela Lusa, estão a mobilizar todos os meios disponíveis para acorrer a tantas situações.

São sobretudo árvores que caiem e outras estruturas que se soltam devido às fortes rajadas de vento, que estão a provocar danos materiais, nomeadamente em viaturas estacionadas e em postos de eletricidade.

No concelho de Vila Nova de Gaia, por exemplo, “não há freguesia onde não haja homens a trabalhar” devido ao mau tempo.

Fonte da proteção civil de Gaia disse que nalgumas zonas do concelho, nomeadamente da Avenida dos Descobrimentos, em Gaia, por exemplo, uma árvore caiu em cima de um posto de abastecimento de eletricidade, estando aguardar-se a chegada do piquete da EDP.

Em Matosinhos, Vila do Conde, Maia e Porto, a situação é idêntica, muitas árvores caídas, estando a prever-se “o caos” na circulação do trânsito durante o dia, devido sobretudo às árvores e ramos que caem para a via pública.