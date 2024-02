Há chuva e há um fevereiro demasiado quente: o que diz o IPMA

Esta segunda-feira começou com chuva, em especial na região norte e centro, e terça-feira deve começar da mesma maneira. A meteorologista Madalena Rodrigues avança à CNN Portugal que é provável que a precipitação se mantenha no dia de Carnaval durante toda a manhã, com tendência para diminuir durante a tarde.

Os termómetros devem rondar os 19ºC / 20ºC graus em todo o país durante esta terça-feira. O IPMA alerta que as temperaturas estão acima da média para o mês de fevereiro.

Para quarta-feira a previsão é de tempo geralmente seco e quente. É esperada alguma instabilidade para o final do dia, que pode levar a alguns aguaceiros, especialmente no norte e centro.

Na quinta-feira a chuva deve diminuir gradualmente a partir da tarde e as temperaturas vão a descer. A região sul não será afetada pela chuva.

A partir de sexta-feira, o cenário muda, sem previsão de precipitação em todo o território continental. As temperaturas devem manter-se estáveis no sábado e no domingo, com a chegada de algumas nuvens brancas e mais sol.

Não há previsão de agitação marítima ao longo de toda a semana. Ventos fortes apenas nas terras mais altas, mas “nada de significativo”, sublinha Madalena Rodrigues.