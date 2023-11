Expansão dos metros do Porto e Lisboa derrapa 750 milhões

Custo das obras no metro do Porto já subiu 32%

A expansão dos metros do Porto e de Lisboa vai custar mais 750 milhões de euros do que estava previsto, avança o Jornal de Negócios, revelando que os valores dos investimentos dos projetos tem estado a ser revisto em alta.

Segundo o jornal, a subida dos custos na mão de obra, matérias primas, materiais de construção, combustíveis e energia, tem tido efeitos na revisão de preços dos contratos em execução e nos valores base dos concursos. Em causa estão sete grandes investimentos, como a construção da linha circular (com investimento revisto em mais 121 milhões), o prolongamento da linha vermelha (mais 101 milhões), e o metro ligeiro de superfície entre Loures e Odivelas (mais 137,3 milhões), isto em Lisboa, e a nova linha Rubi (mais 136 milhões), o Bus Rapid Transit Boavista-Império (mais 10 milhões) e as obras nas linhas Rosa e Amarela (mais 104 milhões), no Porto.

Na sexta-feira, um diploma publicado em Diário da República dava conta que o custo das obras no metro do Porto já tinha subido 32% e que, no final, vai custar 76 milhões de euros, mais dez milhões do que a estimativa que tinha sido feita há três anos, “suportada em estudos e rácios correntes para este tipo de obra”.

A Resolução aprovada em Conselho de Ministros a 2 de novembro, poucos dias antes da demissão de António Costa, justifica a revisão com o “expressivo aumento” dos custos relativos à mão-de-obra, matérias-primas, materiais de construção, combustíveis e energia, que “impactam diretamente no valor global”.