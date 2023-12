Colisão no metro de Pequim separa carruagens em hora de ponta e faz mais de 500 feridos

Em plena hora de ponta, um acidente no metro de Pequim fez mais de 500 feridos, 100 dos quais sofreram fraturas. O incidente ocorreu pouco antes das 19:00 de quinta-feira, na estação de Xi’erqi, no norte de Pequim. A imprensa estatal chinesa explica que uma das carruagens sofreu uma colisão traseira com carris que se encontravam acima do solo e como resultado as duas últimas carruagens separam-se por completo do resto da composição.

Às 23:00, “um total de 515 pessoas foram enviadas para o hospital para serem examinadas”, de acordo com a emissora estatal chinesa CCTV, 102 das quais sofreram algum tipo de fratura.

“Pedimos as mais sinceras desculpas pelo acidente que ocorreu esta noite”, reagiu prontamente a Beijing Subway [Metro de Pequim] na rede social chinesa Weibo.

Às 06:00 desta sexta-feira, 423 pessoas já tinham recebido alta hospitalar, 67 permaneciam no hospital a receber tratamento e 25 estava somente sob observação.

A investigação preliminar aponta a neve como a principal causa para a colisão, por ter deixado os carris mais escorregadios e uma “degradação do sinal”.

“Todos os passageiros que tenham deixado o local sem qualquer acompanhamento durante a evacuação e que não se sintam bem podem contactar-nos a qualquer momento. Assumiremos todos os custos da assistência”, garante a Beijing Subway.