Metro do Porto opera com veículos duplos durante toda a noite de São João

A Metro do Porto vai operar durante toda a noite de São João, de 23 para 24 de junho, exceto na linha do aeroporto, assegurando a circulação com veículos duplos na rede, anunciou esta quinta-feira a transportadora.

De acordo com um comunicado da empresa, está previsto o "reforço da operação comercial do Metro do Porto, com as linhas da rede a funcionarem durante a noite inteira – exceção feita à Linha Violeta (E), que mantém o seu horário habitual (06:00-01:00)", na noite de 23 para 24 de junho.

"Além da atividade em contínuo (ou seja, 24 sobre 24 horas), a circulação nas linhas do metro faz-se em veículos duplos, das 20:00 às 06:00, assim se mantendo das 06:00 em diante no caso da Linha Amarela (D)", entre Hospital de São João (Porto) e Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia).

A empresa liderada por Tiago Braga refere ainda que no sábado, dia 24 e feriado no Porto, em Vila Nova de Gaia e em Vila do Conde, vigoram "os horários praticados aos feriados e aos domingos".

"Ainda no que respeita à Linha Amarela, nota para a interrupção da operação na Ponte Luiz I, a partir das 23:45, devido ao fogo de artifício, estando sempre garantidos os percursos entre o Hospital São João e São Bento e entre General Torres e Santo Ovídio", adianta ainda a empresa.

A Metro do Porto refere que a circulação dos veículos na ponte que une o Porto e Vila Nova de Gaia "reinicia-se após o fim do espetáculo pirotécnico e logo que as forças de segurança tenham assegurado condições para tal".

A empresa recorda que, em 2022, o São João gerou "mais de 90 mil validações adicionais na rede do metro, pelo que se antecipa novamente a presença massiva de passageiros nos veículos".

"Recomendamos, por isso, a compra ou o carregamento antecipado dos títulos Andante adequados às suas viagens ou a utilização da aplicação anda", conclui.

O programa das festividades de São João no Porto inclui concertos a partir das 22:00 de Emanuel e de Cláudia Martins & Minhotos Marotos, no Largo do Amor de Perdição, enquanto nos jardins do Palácio de Cristal atuará Miguel Araújo e o grupo Fogo Fogo.

David Bruno e Moullinex, por seu lado, atuarão na Praça da Casa da Música, anunciou na apresentação do programa a vereadora da Câmara do Porto Catarina Araújo.

O espetáculo de fogo de artifício que marca a noite da maior festa do Porto terá a duração de 16 minutos e será lançado das margens do rio Douro e de barcaças.