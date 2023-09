Oito corpos descobertos em parque nacional perto de Acapulco

Oito corpos foram descobertos nos últimos dias num parque nacional perto da cidade turística de Acapulco, no México, anunciou esta sexta-feira uma organização não governamental (ONG).

"Oito corpos foram trazidos da montanha", disse Socorro Gil, presidente da organização Memória, Verdade e Justiça, numa conferência de imprensa em Acapulco.

Os corpos foram descobertos entre segunda e quinta-feira no parque nacional El Veladero, uma vasta reserva natural com vista para a baía de Acapulco, na costa mexicana do Pacífico.

Esta descoberta macabra ocorre três semanas após o desaparecimento de sete pessoas em Acapulco, depois de terem sido raptadas de um centro de reabilitação. No entanto, as autoridades não estabeleceram qualquer ligação entre os dois factos.

O estado de Guerrero, do qual Acapulco é o mais populoso, está infestado de grupos criminosos que lutam constantemente entre si para expandir o seu território. De acordo com as autoridades, 4.171 pessoas estão atualmente desaparecidas no estado.

Na ausência de resultados das investigações policiais, as famílias dos desaparecidos começam frequentemente a procurar os corpos no campo, armadas com pás e picaretas. São frequentemente as ONG que, graças a informações anónimas, alertam as autoridades para a presença de valas comuns.