Quase 30 corpos encontrados em valas clandestinas no México

Pelo menos 27 corpos foram encontrados em mais de uma dezena de sepulturas clandestinas no noroeste do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, disse um grupo que procura desaparecidos.

"Os corpos retirados são de pessoas desaparecidas há um ou dois meses, e outros têm entre um e cinco anos", explicou a líder do coletivo Amor pelos Desaparecidos de Tamaulipas, Edith González, citada pelo jornal mexicano Excelsior.

A localização dos restos mortais foi realizada, depois de uma chamada anónima, na quinta-feira, de um alegado ex-membro do crime organizado que afirmava existirem valas comuns clandestinas no sul da cidade de Reynosa.

González indicou que o terreno tem sido utilizado pelo crime organizado há mais de cinco anos, para matar vítimas ou rivais.

Por outro lado, a responsável denunciou que as autoridades não levam a sério a situação em Reynosa, situada na fronteira com os EUA, e pediu à população que apresente queixas sobre o assunto.