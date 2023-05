Ex-barão de droga Hector Palma vê a sua libertação bloqueada

Primeiro as mentiras, agora uma acusação de 13 crimes: o que se passa com George Santos, que está em liberdade porque três desconhecidos pagaram 455.000€?

A procuradoria mexicana, horas após a decisão do juiz de libertar Hector Palma, emitiu um mandado de captura onde o mesmo é acusado de homicídio qualificado.

De acordo com a Noticias Telemundo, Hector Palma foi notificado da sua saída da prisão de alta segurança no México esta quarta-feira.

No entanto, esta saída foi bloqueada após o mandado de captura por homicídio qualificado ter sido emitido pelas autoridades mexicanas horas após a decisão do juiz ter sido revelada.

De acordo com o Milenio, as autoridades desconhecem se Hector Palma continuará na prisão de Altiplano ou se será transferido.

Hector Palma, agora com 63 anos, foi um dos fundadores do Cartel de Sinaloa juntamente com Joaquín "El Chapo" Guzmán, em 1995, e esteve preso durante nove anos nos Estados Unidos e mais tarde foi detido no México, onde esteve até agora.