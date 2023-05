Mais de dois mil migrantes raptados no México em 2022

O Governo mexicano disse na sexta-feira que mais de dois mil migrantes foram sequestrados por gangues de contrabando e cartéis de drogas, no ano passado.

Os bandos e os cartéis parecem estar a cobrar cada vez mais taxas aos migrantes para atravessarem o México e depois raptam-nos para obterem um resgate. Nos últimos meses, registou-se uma série de raptos em massa de migrantes no México.

Os procuradores do estado fronteiriço de Sonora, no norte do país, disseram na sexta-feira que encontraram 10 colombianos que desapareceram na terça-feira na cidade fronteiriça de San Luis Rio Colorado, do outro lado da fronteira com o Arizona. Os colombianos foram encontrados em bom estado num posto de abastecimento, segundo as autoridades.

Apenas uma semana antes, o Equador contactou autoridades em Sonora, alertando que 30 equatorianos haviam sido sequestrados no estado. Quando as autoridades os localizaram numa outra cidade fronteiriça, encontraram mais pessoas do que esperavam: 43 equatorianos e 20 outros imigrantes.

Esta situação não tem sido invulgar nos últimos meses: queixas sobre alguns imigrantes desaparecidos levaram a polícia a investigar e a encontrar dezenas de outros detidos contra a sua vontade.

Em abril, um rapto de cerca de 20 pessoas no estado de San Luis Potosí, no centro-norte do país, levou a polícia a efetuar uma busca por ar e por terra - e encontrou não só os 20 imigrantes que procurava, mas também cerca de 80 outros.