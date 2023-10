Dois ataques armados causam pelo menos 16 mortos no México

Dois ataques armados causaram pelo menos 16 mortos, incluindo 12 agentes da polícia, na segunda-feira, em dois estados do sudoeste do México assolados pela violência ligada ao tráfico de drogas, avançaram as autoridades locais.

Uma patrulha policial foi atacada na cidade de Coyuca de Benítez, no estado de Guerrero, matando pelo menos 11 pessoas, segundo o Ministério Público local.

Quatro civis e um agente policial foram também mortos em um outro ataque armado na cidade de Tacambaro, no estado vizinho de Michoacán.

Estas duas regiões, corredores estratégicos para o tráfico de drogas ao longo da costa do Pacífico, são palco frequente de ações criminosas atribuídas a poderosos cartéis mexicanos.

Em Coyuca de Benítez, a patrulha escoltava o secretário para a Segurança do estado de Guerrero quando foi atacada, disse o procurador-adjunto, Alejandro Hernández.

A imprensa local afirma que o secretário, Alfredo Alonso Lopez, bem como o diretor da Polícia, Honório Salinas, estão entre os mortos.

“Não tínhamos conhecimento de quaisquer ameaças contra autoridades” de Coyuca de Benítez, disse Alejandro Hernandez.

O procurador-adjunto não forneceu detalhes sobre as circunstâncias do ataque, mas a imprensa local disse que se tratou de uma emboscada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas em uniforme, deitadas de bruços no chão, com as mãos amarradas e aparentemente sem vida.

Alfredo Alonso Lopez tinha assumido o cargo de secretário para a Segurança de Guerrero em dezembro, substituindo David Borja, que deixou o cargo após sofrer um atentado.

Também na segunda-feira, um outro ataque, no estado vizinho de Michoacán, deixou cinco mortos e dois feridos, quando homens armados atacaram o irmão do autarca da cidade de Tacambaro, segundo o Ministério Público local.

Um funcionário de um restaurante e um agente da polícia municipal estão entre as vítimas, enquanto o irmão do autarca ficou ferido.

Num vídeo publicado nas redes sociais, homens armados são vistos a abrir fogo antes de fugirem em vários veículos.

O México registou mais de 420 mil assassínios desde o lançamento de uma ofensiva militar antidrogas em 2006. Desde então, a taxa de homicídio no país triplicou para 25 vítimas por cada 100 mil habitantes.

Mais de 110 mil desaparecimentos também foram registados desde 1962, a maioria atribuídos a organizações criminosas.

Os estados de Guerrero e Michoacán estão entre os mais violentos devido à luta entre grupos rivais de traficantes de droga e forças de segurança.

Guerrero, que abriga a famosa estância balnear de Acapulco, é um dos estados mais pobres do México.

A violência tende a agravar-se à medida que se aproximam os períodos eleitorais. Em 2024 o México irá realizar eleições presidenciais e legislativas.