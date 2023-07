Ataque a bar no México provoca 11 mortes e quatro feridos

Pelo menos 11 pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de um ataque com um objeto incendiário num bar no norte do México, anunciaram as autoridades.

"Até agora, onze pessoas morreram, sete homens e quatro mulheres, e os quatro feridos estão a ser tratados em hospitais de San Luis Rio Colorado, Sonora e nos Estados Unidos", adiantou a Procuradoria Distrital de Sonora em comunicado.

O incêndio deflagrou num bar em San Luis Rio Colorado, uma cidade no norte do estado de Sonora, na fronteira com os Estados Unidos.

A la alza la violencia en México este sexenio, un joven incendió un bar en San Luis Río Colorado, Sonora, asesinando a 12 personas e hiriendo a otras ¡porque lo sacaron por molestar mujeres!



Esta mezcla de enojo e impunidad que reina, es letal.

pic.twitter.com/ahOrNfvXbC — Vero (@Funesta) July 22, 2023

A mesma fonte adiantou que, na madrugada deste sábado, um homem atirou um objeto em chamas, provavelmente um `cocktail molotov´, contra o estabelecimento de onde tinha sido expulso por "desrespeitar as mulheres".

"As investigações ainda estão em curso para esclarecer os factos e estabelecer as correspondentes responsabilidades", assim como para identificar o suspeito, avançou o comunicado.