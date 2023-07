16 polícias foram sequestrados, mas conseguiram regressar a casa

Dezasseis funcionários da polícia mexicana, sequestrados na terça-feira, no estado de Chiapas, no sul do país, foram libertados na sexta-feira, anunciaram as autoridades estaduais.

"Quero anunciar ao povo de Chiapas e do México que os 16 colegas da SSyPC [Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã] que foram sequestrados, foram libertados esta tarde", escreveu o governador do estado de Chiapas, Rutilio Escandón, na rede social Twitter.

As televisões locais transmitiram em direto o reencontro entre os agentes e familiares. Alguns funcionários revelavam sinais de cansaço, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Na mensagem escrita no Twitter, Escandón agradeceu ainda a colaboração de várias entidades governamentais pela ajuda dada neste caso, embora não tenha esclarecido de que forma os agentes foram libertados.

Cerca de mil elementos das forças de segurança participaram, desde quarta-feira, nas operações de resgate.

Os agentes foram raptados na cidade de Ocozocoautla quando viajavam de autocarro depois de um dia de trabalho.