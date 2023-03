Investigação sobre o rapto mortal de americanos no México continua depois de o cartel escrever carta a pedir desculpas e entregar elementos

Uma semana depois dos violentos raptos de quatro americanos no México, os investigadores ainda estão a tentar perceber como e porquê tudo aconteceu, mesmo depois de um cartel ter pedido desculpa por ter levado a cabo o que o pai de uma vítima chamou de “um crime sem sentido”, que acabou na morte de dois turistas americanos e uma mulher mexicana.

O caso permanece “muito confuso” para os investigadores, que ainda estão a obter informações e a considerar todos os ângulos sobre o rapto de sexta-feira passada, disse à CNN um funcionário do Ministério Público de Tamaulipas familiarizado com a investigação.

Embora as autoridades não tenham nomeado publicamente quaisquer suspeitos, esta quinta-feira foi emitida uma carta de desculpas pelo Cartel do Golfo, que se crê ser responsável pelos raptos, tendo o grupo entregado cinco dos seus membros às autoridades locais, de acordo com imagens que circulam online e uma versão da carta obtida pela CNN a partir de um funcionário familiarizado com a investigação.

A CNN não pode confirmar a autenticidade das fotografias e pediu às autoridades mexicanas e norte-americanas que comentassem.

“O [Cartel do Golfo] pede desculpa à sociedade de Matamoros, aos familiares da Sra. Areli, e ao povo e famílias americanas afetadas”, afirma a carta manuscrita, referindo-se a uma mulher mexicana que também foi morta por uma bala perdida no tiroteio.

Embora os investigadores acreditem que a carta é autêntica, as autoridades policiais mexicanas e norte-americanas que participaram na investigação duvidam fortemente da sinceridade das desculpas do grupo, disse o funcionário que partilhou a carta com a CNN.

Foi detida uma pessoa, que estaria a desempenhar “funções de vigilância das vítimas”, disse Américo Villarreal, governador de Tamaulipas, na terça-feira. O indivíduo foi identificado como Jose “N.”, de 24 anos. Os funcionários não confirmaram se o homem tem alguma afiliação com organizações criminosas.

Os corpos de dois americanos mortos no rapto - Shaeed Woodard e Zindell Brown - foram entregues às autoridades diplomáticas norte-americanas na quinta-feira, depois de submetidos a um exame forense, disse o Procurador-Geral de Tamaulipas, Irving Barrios, no Twitter.

“Tentei encontrar um sentido e tentei ser forte sobre este assunto”, disse o pai de Woodard, James Woodard, aos jornalistas na quinta-feira, dia em que o seu filho teria cumprido o seu 34º aniversário. “Foi apenas um crime sem sentido”.

Os dois sobreviventes - Latavia Washington McGee e Eric Williams - regressaram aos EUA na terça-feira para serem tratados num hospital. Williams, que foi baleado três vezes nas pernas, foi entretanto submetido a duas cirurgias e teve parafusos colocadas nas pernas, disse a sua mulher numa página para angariar dinheiro para as despesas médicas e de vida de Williams.

Um quinto membro do grupo americano, Cheryl Orange, tinha planeado viajar com o grupo no dia do rapto, mas teve de ficar para trás porque não tinha a identificação adequada para atravessar a fronteira. Segundo disse à CNN, sente agora culpa por ter falhado por pouco o ataque.

“Lutei comigo própria no início sobre isso e tenho todos a dizer-me que tenho de estar grata. Gostaria muito de estar ao lado da Tay", disse Orange, referindo-se ao seu “melhor amigo”, Washington McGee, pela sua alcunha “Tay”.

O grupo de amigos muito próximos tinha viajado da Carolina do Sul para Matamoros, no México, para que Washington McGee pudesse submeter-se a um procedimento médico. Mas os amigos foram violentamente intercetados por pistoleiros que dispararam contra a carrinha dos americanos, colocaram-nos na parte de trás de um camião e levaram-nos, segundo relatou a mãe de Washington McGee e de acordo com um vídeo do encontro.

As vítimas foram transportadas para múltiplos locais antes de serem encontradas numa casa perto de Matamoros na terça-feira, disse Villarreal. Os procuradores de Tamaulipas encontraram desde então uma ambulância que foi utilizada para transportar as vítimas para tratamento de primeiros socorros numa clínica, que as autoridades também localizaram, disse a procuradoria num comunicado.

“Ouvir a sua voz foi música para os meus ouvidos”

Quando o grupo de amigos atravessou a fronteira para Matamoros na sexta-feira passada, Orange ficou para trás num hotel em Brownsville, no Texas, ficando cada vez mais preocupada à medida que a noite chegava e os amigos não tinham regressado, relatou ela na quinta-feira a Anderson Cooper, da CNN.

“Eu disse que alguma coisa não estava bem”, contou Orange. De seguida contactou o seu namorado e irmão de Washington McGee para dizer que estava a ficar preocupada.

Quando chegou a hora de Orange sair do hotel na manhã seguinte, ainda não havia sinais de Washington McGee e dos outros, relatou Orange. Nessa altura, ela estava tão preocupada que decidiu chamar a polícia.

Orange comunicou o desaparecimento do grupo no sábado à Polícia de Brownsville, de acordo com um relatório da polícia. O relatório afirma que a polícia verificou uma prisão local para se certificar de que ninguém tinha sido levado sob custódia, mas nenhuma outra acção foi tomada.

Mais tarde, Orange acabou por ver o vídeo do rapto, que estava a circular online, mostrando Washington McGee a ser empurrado para a parte de trás de um camião por pistoleiros armados e os corpos de outras vítimas a serem arrastados para o seu lado.

“O meu corpo encolheu-se. Deixei cair o telefone. O meu estômago estava em nós e apenas comecei a rezar pelo regresso delas”, disse ela.

Ao ouvir finalmente a voz de Washington McGee, depois de ter sido descoberto vivo, Orange conseguiu sentir algum alívio. “Pôs-me um pouco mais à-vontade. Era música para os meus ouvidos ouvir a sua voz", disse ela.

Entretanto, as famílias de Woodard e Brown ficaram a lidar com a perda dos seus entes queridos.

“Foi-me difícil ver aqueles vídeos e vê-lo ser arrastado e atirado para a parte de trás de um veículo. É como se Deus já me estivesse a preparar para saber que o cenário seria provavelmente o pior”, disse o pai de Woodard ao ver o vídeo do rapto.

Woodard tinha acompanhado o seu primo, Washington McGee, ao México para a sua operação, mas também para celebrar o seu 34º aniversário, disse o seu pai. Ele descreveu o seu filho como um “querido” e uma “pessoa amorosa”.

“Se me tivessem dito que este dia estava a chegar, nunca teria acreditado”, disse James Woodard. Mais tarde, acrescentou: “Um pai nunca espera perder um filho”.

Carta de desculpas após a prisão do líder do cartel

Os agentes da lei norte-americanos e mexicanos suspeitam que a carta de desculpas do Cartel do Golfo foi emitida após o rapto ter exposto o cartel a uma atenção considerável e ao escrutínio público das suas ações, de acordo com o funcionário norte-americano que confirmou a autenticidade da carta.

Na sua carta, o cartel pediu desculpa à “sociedade de Matamoros, aos familiares da Sra. Areli, e ao povo e famílias americanas afetadas”, referindo-se à mulher mexicana que foi morta por uma bala perdida.

É comum os cartéis mexicanos, especialmente no nordeste do país, divulgarem mensagens às autoridades ou grupos rivais na sequência de incidentes de grande visibilidade, segundo Guadalupe Correa-Cabrera, professora na Universidade George Mason que estuda cartéis.

O pedido de desculpas surgiu após a detenção de um líder local do Cartel do Golfo, procurado por raptos passados, na cidade de Reynosa, a cerca de 90 quilómetros a oeste de Matamoros, de acordo com um funcionário norte-americano informado sobre a detenção.

Não é clara qualquer ligação com o rapto dos americanos. Mas, como já noticiou a CNN, o funcionário acredita que membros do Cartel do Golfo atacaram os americanos em Matamoros, depois de os confundirem com contrabandistas de droga haitianos.

O líder local do cartel, Ernesto Sanchez-Rivera, é também conhecido como “Metro 22” e “La Mierda”, e é conhecido por ter também ligações ao Cartel da Nova Geração de Jalisco, acrescentou a mesma fonte.

A CNN contactou o procurador local para obter mais informações sobre a apreensão, mas ainda não recebeu resposta.

O rapto de americanos trouxe um maior escrutínio aos esforços para combater a violência dos cartéis no México, incluindo de legisladores republicanos nos EUA que apelaram à designação dos cartéis como organizações terroristas e sinalizaram os seus planos de apresentar legislação que permita aos militares americanos operar no México.

A pressão dos republicanos foi rapidamente repreendida pelo Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que afirma que as ações violariam a soberania mexicana.

Omar Fajardo, Fidel Gutierrez, Karol Suarez, Sharif Paget, Alberto Bello e David Shortell, da CNN contribuíram para esta reportagem.

Foto de topo (da esquerda para a direita) LaTavia Washington McGee e Eric Williams sobreviveram ao rapto, enquanto Shaeed Woodard e Zindel Brown foram mortos. Foto Michele Williams e Facebook