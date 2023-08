México recorre a tecnologia controversa para fazer chover – e combater a seca

À medida que uma seca extrema assola o México, levando a perdas de colheitas, falta de água e aumento dos preços dos alimentos, o governo local está a tentar trazer a tão necessária chuva, recorrendo a uma tecnologia controversa: semear nas nuvens.

Em julho, o país deu início à última fase de um projeto de sementeira de nuvens que visa estimular artificialmente a precipitação. O projeto destina-se a 62 municípios do Norte e Nordeste do país, com o objetivo de “combater os efeitos da seca e contribuir para a reabastecimento dos aquíferos”, segundo um comunicado do Ministério da Agricultura.

A sementeira de nuvens é uma tecnologia descoberta pela primeira vez na década de 1940. Desde então, tem sido utilizada em cerca de 50 países, incluindo os Estados Unidos e a China. O México tem vindo a experimentar a modificação do clima há mais de sete décadas.

No entanto, alguns cientistas continuam muito cautelosos quanto à eficácia da sementeira de nuvens e avisam que não é uma solução para a seca.

“Isto tem uma história controversa, porque é muito difícil provar o que se está a fazer do ponto de vista científico”, disse à CNN Roelef Bruintjes, cientista de modificação do clima no Centro Nacional de Investigação Atmosférica dos EUA.

Um avião de sementeira de nuvens da empresa Startup Renaissance. Foto Startup Renaissance

Para que a sementeira de nuvens funcione, é preciso primeiro uma nuvem. Aviões ou drones injetam partículas na nuvem que atraem gotículas de água que se formam à sua volta, aumentando a probabilidade de precipitação ou queda de neve.

“A ideia não é 'criar nuvens' - porque não podemos criar uma nuvem, como não podemos mover uma nuvem”, disse Bruintjes. “Mas trata-se de tentar fazer com que uma maior percentagem da água que é processada na nuvem chegue à superfície.”

O projeto do México envolve a pulverização de partículas de iodeto de prata nas nuvens a partir de aviões. O governo espera que o estímulo à precipitação possa ajudar os agricultores a enfrentar melhor a seca que assola grandes áreas do país.

Em meados de julho, mais de 40% do México estava em seca moderada a extrema, de acordo com o serviço nacional de meteorologia. O país também tem estado a suar com uma onda de calor severa que matou pelo menos 249 pessoas nos últimos quatro meses.

Os cientistas afirmam claramente que as ondas de calor e a seca se tornarão mais comuns e mais intensas à medida que a crise climática se acelera.

O México afirma que o seu atual projeto de sementeira de nuvens, que está em curso desde dezembro de 2020, teve um impacto positivo. Em 2021, os voos de sementeira de nuvens criaram 40% mais chuva, informou o governo - um número que foi calculado medindo a diferença entre as previsões meteorológicas e a precipitação real medida pelos pluviómetros.

“Os nossos projetos foram todos bem sucedidos”, disse um porta-voz da Startup Renaissance, uma empresa de estimulação da chuva que tem trabalhado no projeto do governo mexicano desde 2020.

Mas muitos cientistas continuam céticos.

Faltam “provas concretas” de que a sementeira de nuvens aumenta a precipitação, escreveram recentemente Fernando García García e Guillermo Montero Martínez, do grupo de física das nuvens da Universidade Nacional Autónoma do México.

Bruintjes concorda com esta afirmação. “Na maioria das situações, podemos dizer que há chuva. Mas será que a chuva provém da sementeira de nuvens ou não? Essa é realmente a grande questão”.

A tecnologia também “não é uma ferramenta para acabar com a seca”, acrescentou Bruintjes, porque durante uma seca há muitas vezes ausência de nuvens. “E isso é a única coisa que não podemos fazer. Não podemos criar uma nuvem”.

O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural do México não respondeu a um pedido de comentário.

Um porta-voz da Startup Renaissance disse que as críticas à sementeira de nuvens são baseadas em tecnologia antiga. A tecnologia da empresa é mais eficaz, acrescentou o porta-voz, porque pulveriza o iodeto de prata, em vez da técnica mais habitual de o aplicar através de foguetes.

Um avião pulveriza partículas de iodeto de prata. Startup Renaissance

Bruintjes acredita que a sementeira de nuvens pode ser promissora. Há provas de que os projetos norte-americanos destinados a aumentar a acumulação de neve nas montanhas de estados como o Wyoming e o Idaho tiveram algum sucesso, afirmou. Mas há necessidade de muito mais investigação e dados, acrescentou.

Alguns peritos apelaram a que se desse mais atenção a formas menos dispendiosas e de alta tecnologia de proteção dos recursos hídricos.

A sementeira de nuvens “deve ser considerada apenas como um elemento” de uma estratégia muito mais alargada, escreveram García e Martínez.