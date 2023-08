Morreu Michael Parkinson

Michael Parkinson, radialista e apresentador inglês, morreu esta quarta-feira, avança a família. Tinha 88 anos.

“Após uma breve doença, Michael Parkinson faleceu pacificamente em casa, ontem à noite, na companhia da sua família”, disse a família do apresentador, citada pelo Guardian. Os familiares pediram ainda “privacidade e tempo para fazer o luto”.

Michael Parkinson ficou conhecido por ter conduzido um talkshow com o seu nome entre 1971 e 2007, no qual entrevistou duas mil celebridades.

As homenagens ao homem inglês já circulam pelas redes sociais. “Era o maior entrevistador da nossa época, dono da televisão de sábado à noite, ano após ano”, lembra Nick Robinson, radialista da BBC.

