De pandeireta na mão e com uma energia que já lhe é característica, Michelle Obama foi a grande surpresa no concerto de Bruce Springsteen no Estádio Olímpico Lluis Companys de Barcelona, esta sexta-feira.

A antiga primeira-dama não hesitou perante mais de 56 mil pessoas e subiu ao palco para se juntar a Kate Capshaw, esposa de Steven Spielberg, e a Patti Scialfa, esposa de Springsteen, e na atuação de Glory Days, surpreendendo quem estava na plateia.

O momento foi de imediato partilhado no Twitter.

Tal como conta a Reuters, na noite anterior foi a vez de o antigo presidente norte-americano surpreender. Barack Obama juntou-se ao cantor - velho amigo e apoiante na sua campanha presidencial em 2008 - e a Steven Spielberg num jantar no restaurante Amar no Palace Hotel.