Rapaz de oito anos desaparecido na floresta do Michigan comeu neve e escondeu-se debaixo de um tronco para sobreviver

Nante Niemi de oito anos desapareceu no estado do Michigan, nos E.U.A, no sábado passado. A criança estava a fazer campismo com a família e perdeu-se na floresta. Um grupo de 150 pessoas, coordenado pela polícia, procurou o rapaz em 60 dos 100 quilómetros do parque natural 'Porcupine Mountains Wilderness' e encontrou-o na segunda-feira perto do local do desaparecimento.

A polícia partilhou no Twitter uma fotografia de Nante Niemi às costas de um polícia e uma mensagem a anunciar que a criança foi encontrada "de boa-saúde" e já está de volta a casa.

News Release - Update: Missing Boy Found Safe and Reunited with Familyhttps://t.co/xv4XFbL4Kk pic.twitter.com/PhxcCfCVdt — MSP Eighth District (@MSPEighthDist) May 8, 2023

Em comunicado, a polícia do estado do Michigan disse que a criança "comeu neve para hidratar-se" e "abrigou-se debaixo de um tronco, onde acabou por ser encontrado".

De acordo com a CNN Internacional, Nante Niemi encontrou um esconderijo debaixo de um tronco e usou "ramos e folhas para se aquecer" durante as duas noites que passou a floresta com temperaturas negativas.