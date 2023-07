Uma das 500 melhores canções de sempre e outras quatro maneiras de obtermos satisfação com o aniversário dele: Mick Jagger 🥳🥳🥳🥳🥳

1.“Dancing in the Street”- Mick Jagger e David Bowie

Esta canção pertence originalmente a “Martha & the Vandellas”. Mick Jagger e David Bowie gravaram este tema como uma cover parte da caridade “Live Aid”, por insistência de Bob Geldof, de acordo com a Far Out Magazine. E a colaboração entre estas duas estrelas do rock provou ser um sucesso um pouco por todo o mundo. A Classic Rock considera este tema um dos maiores sucessos do artista e reporta que atingiu o primeiro lugar em três países, incluindo Reino Unido, Austrália e Irlanda, sendo que nos Estados Unidos atingiu o sétimo lugar na Billboard Hot 100. Esta cover foi votada como a canção mais tocada pelo público britânico nas festas de rua para celebrar o casamento de Kate Middleton e do Príncipe William em 2011.

2.“Sympathy for the Devil” - The Rolling Stones

Este tema é verdadeiramente um dos clássicos dos Rolling Stones e, como tal, não podíamos deixar de o incluir nesta lista. Mick Jagger e Keith Richards escreveram esta canção juntos e a mesma foi aclamada pela crítica, fazendo até parte da lista das 500 melhores canções de todos os tempos da Rolling Stone. A Euronews considerou esta canção verdadeiramente revolucionária na altura em que foi lançada e colocou-a no primeiro lugar do seu top 5.

3. (I Can’t Get No) Satisfaction - Rolling Stones

Outro dos clássicos dos Rolling Stones, é este tema escrito também por Mick Jagger e Keith Richards, que foi lançado como um single nos Estados Unidos em junho de 1965. Esta canção rapidamente atingiu o número 1 nesse país.

É uma das canções mais populares do mundo e foi a 31ª na lista das 500 melhores canções de todos os tempos da revista Rolling Stone, em 2021.

4.“Just another night” - Mick Jagger

Lançado em 1985 como um single, esta canção foi escrita por Mick Jagger e atingiu o número um na Billboard Mainstream Rock e a 12ª posição na Billboard Hot 100, nos EUA. Este tema é considerado o seu terceiro melhor tema pela Classic Rock.

5.“Gotta get a grip” - Mick Jagger

Em 2017, esta canção foi divulgada um dia depois do aniversário do artista. A canção alcançou a 2ª posição no Hot Singles Sales da Billboard.