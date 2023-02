Pelo menos 40 migrantes morreram afogados ao largo da costa do sul de Itália, depois de a embarcação em que seguiam ter afundado. A atualização do número de óbitos foi feita pelo jornal La Republica, pouco antes das 08:30. O incidente ocorreu em Cutro, na região de Crotone, e estes são ainda números provisórios.

De acordo com o Corriere Della Sera, entre as vítimas mortais estão pelo menos três crianças, com três e sete anos e um recém-nascido.

A mesma publicação adianta que o barco saiu da Turquia, transportava cidadãos iranianos, afegãos e paquistaneses, e acabou por colidir com rochas devido ao mar revolto. Na embarcação estariam 180 pessoas.

O Corriere Della Sera explica ainda, citando "várias fontes", que os migrantes "não tiveram tempo de pedir ajuda". Cerca de 50 pessoas foram resgatadas, destes a maioria foi capaz de nadar até à costa.

Inicialmente, a agência de notícias italiana ANSA adiantava que o incidente tinha provocado 12 óbitos, número que, por volta das 08:00 foi atualizado para 30 mortos, com a ressalva de que para além dos corpos que acabaram por dar à costa, existem ainda vários cadáveres não recuperados no mar.

No local estão vários meios e operacionais pertencentes aos Carabinieri (ramo das forças armadas italianas), Guardia di Finanza, Guardia Costeira e aos bombeiros.