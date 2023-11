Polícia Marítima portuguesa resgata quatro migrantes na ilha de Kos na Grécia

Quatro migrantes que nadavam rumo à praia de Lambi, na ilha de Kos, Grécia, foram resgatados por elementos da Polícia Marítima portuguesa, ao serviço da Operação "Poseidon", da Agência Frontex, anunciou aquela força de vigilância em comunicado, nesta terça-feira.

A nota adianta que os migrantes resgatados na operação são quatro homens, os quais foram de imediato entregues às autoridades gregas e transportados para o "Closed Controlled Access Center", em Kos.

A Polícia Marítima portuguesa encontra-se integrada na operação "Poseidon", sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras gregas e externas da União Europeia, no combate e ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.