Miguel Albuquerque indigitado presidente do Governo Regional

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi esta quinta-feira nomeado presidente do XIV Governo Regional pelo representante da República, Ireneu Barreto, depois de concluídas as audições aos nove partidos que conseguiram mandatos nas eleições legislativas de domingo.

O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque ao jornalistas, no final de uma reunião com Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

Miguel Albuquerque indicou ainda que conta apresentar a composição do novo Governo Regional "o mais rapidamente possível", no decurso no próximo mês.

A coligação PSD/CDS-PP, cuja lista foi encabeçada por Albuquerque, líder dos social-democratas madeirenses e presidente do executivo, venceu as eleições, mas ficou a um deputado da maioria absoluta, tendo sido anunciado na terça-feira um acordo de incidência parlamentar com o Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que conseguiu um mandato.

A coligação PSD/CDS-PP elegeu 23 deputados, o PS 11, o JPP cinco e o Chega quatro, enquanto a CDU (PCP/PEV), o BE, o PAN e a IL elegeram um deputado cada.