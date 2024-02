Manuel António Correia e Eduardo Jesus: os nomes que podem suceder a Miguel Albuquerque

Hoje pode ser o dia D para o PSD Madeira. Reúne-se em Conselho Regional para escolher o sucessor de Miguel Albuquerque. A escolha, no entanto, não está a ser pacífica.

A CNN Portugal sabe que Manuel António Correia, ex-secretário regional de Alberto João Jardim, está disponível para avançar, mas prefere esperar pelo congresso do partido e só aí assumir a liderança do PSD madeira, tendo em vista um cenário de eleições antecipadas.

Até lá, o ex-governante quererá uma solução de transição que emane do atual executivo.

Nesse sentido, Eduardo Jesus, secretario regional do Turismo, estará a ser pressionado para ser o presidente de transição, garantindo apoios para disputar as eleições internas com o Manuel António. A CNN sabe que altos dirigentes da atual direção do PSD Madeira terão estado reunidos com Eduardo Jesus, na noite de quarta-feira, no sentido de o convencer a aceitar o cargo.

Outro dos nomes em cima da mesa foi o de Rafaela Fernandes, que atualmente tem a pasta da agricultura. No entanto, sabe a CNN Portugal, a secretária regional terá ficado de fora por ser um dos rostos próximos a Manuel António, de quem foi apoiante na última campanha interna.