“Sala secreta” de Miguel Ângelo vai poder ser vista por todos em Itália

Ele é conhecido pelas suas obras colossais, como a estátua de David, os frescos do chão ao teto da Capela Sistina e a cúpula de São Pedro, que domina o horizonte de Roma.

Mas é o trabalho menos bombástico de Michelangelo Buonarroti que está a ser exposto ao público pela primeira vez na "sala secreta" do artista em Florença.

O pequeno espaço situa-se por baixo das Capelas dos Médicis, em Florença, onde Miguel Ângelo esculpiu túmulos intrincados para os membros da família Médicis, por detrás da igreja de San Lorenzo, na Sagrestia Nuova, ou Nova Sacristia.

Em 1975, durante os trabalhos de criação de uma nova saída para o local, um restaurador que efectuava experiências de limpeza descobriu vários desenhos de figuras humanas sob duas camadas de gesso num corredor por baixo da sacristia, que tinha sido utilizado para armazenar carvão.

O espaço estreito tem cerca de 10 metros de comprimento, três de largura e 2,5 metros de altura.

As figuras - desenhadas a carvão e sanguine (giz de cera cor de ferrugem), muitas vezes umas sobre as outras, e de diferentes tamanhos - foram atribuídas a Miguel Ângelo por Paolo Dal Poggetto, o antigo diretor das Capelas dos Médicis.

As figuras terão sido desenhadas pelo mestre. Francesco Fantani/Courtesy Musei del Bargello

Pensa-se que o artista se escondeu no espaço claustrofóbico durante várias semanas em 1530, quando o Papa Clemente VII - membro da família Medici, que tinha recentemente regressado ao poder em Florença, depois de ter sido expulso por um governo republicano para o qual Miguel Ângelo tinha trabalhado - ordenou a sua morte. A sentença de morte foi anulada ao fim de dois meses e Miguel Ângelo voltou a trabalhar em Florença, antes de se mudar para Roma quatro anos mais tarde.

Pensa-se que os desenhos são esboços para futuras obras, incluindo as pernas de uma das estátuas da Sacristia Nova.

"Este local proporciona aos visitantes de hoje a experiência única de poderem entrar em contacto direto não só com o processo criativo do mestre, mas também com a perceção da formação do seu mito como artista divino", afirmou Francesca de Luca, curadora do Museu das Capelas dos Médicis, num comunicado. Paola D'Agostino, directora dos Museus Bargello, de que as capelas fazem parte, disse que o restauro tem sido "um trabalho demorado, constante e meticuloso".

Pensa-se que Miguel Ângelo se terá escondido no espaço durante dois meses em 1530. Francesco Fantani/Courtesy Musei del Bargello

O espaço nunca esteve aberto regularmente ao público, mas abrirá para visitas no dia 15 de novembro a um número muito limitado de pessoas, a fim de preservar os desenhos. Um máximo de 100 pessoas poderão visitar por semana, em grupos de quatro, e as visitas de 15 minutos terão lugar todos os dias, exceto às terças-feiras e aos domingos. A localização, ao fundo de uma escada estreita, significa que não é acessível a visitantes com deficiência ou a crianças com menos de 10 anos.

Os bilhetes custam 20 euros, embora os visitantes também tenham de pagar a entrada no local (10 euros) mais uma taxa de reserva de 3 euros. As reservas estão abertas até 30 de março, uma vez que a abertura é apenas a título experimental.