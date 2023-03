Mike Pence, ex-vice-presidente dos EUA, considerou que a acusação de Donald Trump é "um ultraje", considerando que "para milhões de americanos" a acusação parece "não ser mais do que uma acusação política".

"Penso que a acusação sem precedentes de um ex-presidente dos Estados Unidos sobre uma questão de financiamento de campanha é um ultraje", afirmou em entrevista a Wolf Blitzer da CNN Internacional.

Pence disse ainda que acusar o antigo presidente é um "mau serviço para o país" que só irá dividir mais as pessoas. "Penso que o povo americano vai olhar para isto e vê-lo como mais um exemplo da criminalização da política neste país".

Mike Pence considerou ainda que apesar de "ninguém estar acima da lei, incluindo os antigos presidentes", não pode falar sobre o "mérito deste caso".

"Acredito realmente que esta decisão de hoje é um grande desserviço para o país e a ideia de que pela primeira vez na história americana um ex-presidente seria acusado de uma questão financeira de campanha, para mim, apenas me cheira a acusação política. E penso que a esmagadora maioria do povo americano verá as coisas dessa forma".

No entanto, o ex-vice-presidente considerou que a decisão do grande júri de Nova Iorque de acusar Donald Trump "não tem qualquer influência na nossa decisão" de lançar a própria campanha presidencial em 2024.

"Embora não tenha acabado bem, terei sempre orgulho no registo da administração Trump-Pence. Vamos reflectir sobre tudo isso e decidir onde poderemos contribuir a seguir para a vida da nação", afirmou Pence.

O ex-presidente Donald Trump foi acusado por um alegado suborno pago a uma ex-atriz pornográfica para que esta escondesse uma relação extraconjugal durante o ano das eleições. Trump torna-se assim o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais.