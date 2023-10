Mike Pence desiste de campanha para presidência dos EUA

O republicano Mike Pence anunciou a sua saída da corrida à presidência norte-americana, este sábado.

"Depois de muita oração e reflexão, decidi suspender a minha campanha para presidente hoje", afirmou em Las Vegas, no estado do Nevada, num encontro da Coligação Judaica Republicana.

Recorde-se que as primárias republicanas começam no Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, no início do próximo ano. O principal candidato nesta corrida é Donald Trump, com quem Mike Pence esteve na Casa Branca, como vice, entre 2017 e 2021.

Atualmente com 64 anos, o pouco dinheiro angariado terá sido um dos motivos para a desistência, segundo escreve a CNN Internacional, que cita um fonte do partido republicano.

“Saio desta campanha, mas prometo que nunca abandonarei a luta pelos valores conservadores e nunca deixarei de lutar para eleger líderes republicanos de princípios para todos os cargos do país", garantiu.