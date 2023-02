Um acidente terá provocado a morte de um Segundo-sargento no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém.

Segundo informação recolhida pela TVI/CNN Portugal, o acidente com uma arma de fogo aconteceu durante o serviço. O militar estava ao serviço no paiol da Brigada Mecanizada de Santa Margarida.

O alerta foi dado pelas 20:00/20:30 deste domingo. As circunstâncias da morte deste militar ainda vão ser investigadas. A vítima mortal terá entre 20/30 anos.

Entretanto, o Exércitou confirmou a informação e fez saber que a Polícia Judiciária Militar estava a investigar as circunstâncias da morte do jovem militar. Acrescentou ainda que o Centro de psicologia aplicada do Exército estava a apoiar os familiares da vítima e os militares que estavam ao serviço na altura do acidente.

No local, ao início da madrugada, permanecia a Polícia Judiciária Militar, a GNR e os Bombeiros de Constância.