Sobe para oito o número de detidos no caso dos certificados de habilitações falsos

Subiu para oito o número de detidos numa investigação do Ministério Público no DIAP de Lisboa por suspeitas da emissão de certificados de habilitação falsos que simulam que os titulares tinham o 12.º ano, muitos com o objetivo de ingressarem em forças militares e serviços de segurança. Entre os oito detidos há três militares das Forças Armadas, apuraram a TVI e a CNN Portugal.

Os crimes terão começado há vários anos, quando os suspeitos organizaram um esquema com o intuito de, a troco de elevadas quantias monetárias, venderem certificados de habilitações a pessoas que necessitavam de obter esse grau de ensino escolar. Em troca recebiam quantias até 800 euros.

Um dos detidos, que não pertence às forças de segurança, era o responsável pela adulteração dos certificados, supostamente emitidos pela Escola do Comércio de Lisboa. Depois de comprarem os certificados de habilitações de 12.º ano, os falsos titulares candidatavam-se a vários concursos públicos e privados, designadamente de acesso aos cursos das forças de segurança.

Haverá dezenas de elementos das forças e serviços de segurança a exercer funções com certificados de habilitação falsos.