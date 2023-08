Batidos contaminados com listeria fazem três mortos nos Estados Unidos

Três pessoas morreram e outras três foram hospitalizadas depois de terem bebido batidos de leite contaminados com a bactéria listeria num restaurante em Tacoma, Washington, EUA, avança a CNN que cita as autoridades sanitárias.

Segundo a mesma fonte, o surto está ligado às máquinas que não foram limpas devidamente no restaurante Frugals.

De acordo com o comunicado do Departamento de Saúde do Estado de Washington, a bactéria pode afetar as pessoas que consumiram produtos saídos daquelas máquinas até 70 dias após o seu consumo, sendo que as mesmas foram utilizadas até dia 7 de agosto.

As vítimas foram hospitalizadas entre 27 de fevereiro e 22 de julho e, segundo o departamento de saúde, as impressões digitais genéticas das bactérias presentes nos batidos mostraram que se tratava da mesma estirpe que desencadeou as hospitalizações.

Duas das três pessoas que sobreviveram revelaram que tinham bebido um batido do mesmo restaurante antes de se sentirem doentes. O departamento de saúde diz não ter razões para acreditar que outros restaurantes da cadeia tenham sido afetados pelo surto e pede aos clientes que tenham consumido no restaurante de Tacoma entre 29 de maio e 7 de agosto e apresentem sintomas que contactem um médico.

Os sintomas da infeção por listeria incluem febre e dores musculares e, por vezes, diarreia ou outros problemas gastrointestinais, assim como dores de cabeça, confusão e convulsões.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, a bactéria Listeria monocytogene causa cerca de 1.600 casos de listeriose nos Estados Unidos por ano - a sua maioria adultos mais velhos, grávidas, bebés e adultos com sistemas imunitários comprometidos -, provocando cerca de 260 mortes todos os anos.